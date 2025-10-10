HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
ubestación eléctrica de Los Arenales, situada al norte del casco urbano de Cáceres junto a la N-630. HOY

El nuevo plan eléctrico nacional incluye ampliar la subestación de Cáceres que necesita CC Green

El promotor del centro de datos lo considera «una buena noticia», pero pide prudencia hasta conocer la potencia disponible que le dará Red Eléctrica

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:33

La nueva planificación de la red eléctrica que está ultimando el Gobierno de España hasta el año 2030 incluye la ampliación de la subestación de ... Los Arenales en Cáceres. Se trata de una mejora imprescindible para la puesta en marcha de nuevos proyectos como el centro de datos CC Green y otras industrias que puedan instalarse en un futuro en la ampliación del polígono Las Capellanías, denominada Capellanías II.

