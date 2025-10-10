El nuevo plan eléctrico nacional incluye ampliar la subestación de Cáceres que necesita CC Green

La nueva planificación de la red eléctrica que está ultimando el Gobierno de España hasta el año 2030 incluye la ampliación de la subestación de ... Los Arenales en Cáceres. Se trata de una mejora imprescindible para la puesta en marcha de nuevos proyectos como el centro de datos CC Green y otras industrias que puedan instalarse en un futuro en la ampliación del polígono Las Capellanías, denominada Capellanías II.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado esta semana la fase de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros.

Una de las actuaciones incluidas en esa propuesta es la ampliación de la subestación de Los Arenales (ubicada a la salida del casco urbano de Cáceres hacia Salamanca en la N-630) mediante una nueva línea de 220 kV, una mejora solicitada por la Junta de Extremadura y necesaria par el centro de procesamiento de datos CC Green que promueve Nostrum Group (antes Ingenostrum). El año previsto para acometer la actuación es 2027.

Sin embargo, desde la compañía prefieren ser de momento prudentes. Su CEO, el cacereño Santiago Rodríguez, afirma a HOY que la ampliación de Los Arenales para consumo en Cáceres es «una buena noticia», si bien advierte de que aún no se conoce la potencia disponible real que va a conceder Red Eléctrica, para lo cual habrá que esperar a que se apruebe definitivamente la nueva planificación.

Los interesados pueden presentar ahora alegaciones y comentarios a la propuesta hecha pública esta semana por el Miteco, así como a su Evaluación Ambiental Estratégica. Tienen de plazo hasta el 16 de noviembre,

El Gobierno de España ha publicado la propuesta de planificación de la red hasta 2030 con 13.600 millones de inversión

Los centros de datos como el que proyecta Nostrum en Cáceres tienen una enorme demanda eléctrica, y de ahí que necesite que Red Eléctrica le autorice a utilizar la posición de consumo de la subestación de Los Arenales que ha solicitado, y que le fue denegada en la anterior planificación con horizonte 2026.

El director del área de Data Center de Ingenostrum, David Gómez, explicó a HOY en abril de 2024 que actualmente tienen adjudicados 34 megavatios (MW), más otros nueve para la urbanización del suelo, pero el centro de procesamiento de datos que proyectan necesita al menos 220 MW para funcionar, y de ahí que hayan solicitado a Red Eléctrica el acceso a 186 MW adicionales. Para hacerse una idea de lo que eso supone basta compararlo con la capacidad de un reactor de la Central Nuclear de Almaraz, que es de unos 1.000 MW.

Gómez señaló además que ese incremento no tendría coste para Red Eléctrica, puesto que la posición de consumo ya existe en Los Arenales y tan solo necesitan el permiso para utilizarla. Los costes aparejados correrían a cuenta de la empresa.

Avances en el proyecto

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó el pasado 30 de septiembre el gasto de 420.000 euros para redactar el proyecto de urbanización de Capellanías II, que ocupará una superficie de 374.078 metros cuadrados, donde está proyectado el centro de datos CC Green.

Concretamente, se ubicará en el sector 4.01 de la ampliación de las Capellanías, cerca de la subestación de Los Arenales. Son unas 28 hectáreas de las que el 'data center' ocuparía la mitad, mientras el resto está previsto dedicarlo a edificios de oficinas que se pondrían a disposición de empresas tecnológicas. Nostrum adquirió aproximadamente la mitad de esas 28 hectáreas y se creó agrupación de interés urbanístico para urbanizar el suelo, pero tras un acuerdo reciente con la Junta será finalmente la empresa pública Avante quien lo haga.

Financiación

Por otra parte, Nostrum Group anunció el pasado mes de abril que BBVA Corporate and Investment Banking será su «asesor financiero exclusivo» en la búsqueda de inversores, tanto para el 'data center' que quiere poner en marcha en Capellanías II como para otros similares que planea en Badajoz, Galicia y el País Vasco.

La intención de la compañía es captar 400 millones de euros «en equity», es decir, a cambio de acciones o participaciones de la empresa, de manera que no se trataría de préstamos sino que los inversores pasarían a ser socios de los proyectos. El marco temporal que se marca para lograrlo es desde finales de 2005 hasta finales de 2028.

En la solicitud que Nostrum presentó ante la Junta de Extremadura para obtener la declaración como proyecto de interés autonómico (Premia), se apuntaba un volumen de inversión previsto de 1.040 millones de euros, además de 220 puestos de trabajo en el primer año de actividad del centro de datos.

CC Green fue declarado Premia por el Consejo de Gobierno de la Junta en agosto de 2024, lo que permite una tramitación prioritaria, acceso directo a subvenciones relacionadas con el empleo y simplificación de licencias urbanísticas. Y en octubre de 2024, la Dirección General de Sostenibilidad dio el visto bueno ambiental al proyecto.