Educación denunciará a las empresas que no presten las rutas escolares encomendadas por resolución Unidas por Extremadura exige responsabilidades políticas para los principales cargos de la consejería

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en el pleno de este jueves.

Juan Soriano Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura denunciará el incumplimiento de la resolución administrativa por la que se ha asignado de manera directa las rutas escolares que se habían quedado sin empresa adjudicataria en el proceso de licitación abierto por la Consejería de Educación.

«Vamos a trasladar al juzgado, cuando tengamos constancia de todos los datos, los incumplimientos de la resolución por parte de algunas empresas», ha afirmado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en la Asamblea de Extremadura.

La consejera de Educación ha ofrecido estas declaraciones ante una pregunta de Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura, en el pleno de este jueves en el Parlamento regional, en el mismo día en el que comienza el curso escolar.

Macías ha preguntado por las medidas que va a poner en marcha la Junta para garantizar el transporte escolar después de 242 de las 579 rutas de la región se hayan quedado sin asignar, tras lo que el Gobierno regional ha recurrido a una convocatoria extraordinaria que permitió firmar 19 contratos. De esa forma, quedaban pendientes 223, pero la consejera de Educación anunció el miércoles que se había aprobado una resolución para adjudicarlas de forma directa a transportistas de la región.

Joaquín Macías ha lamentado que, a menos de 24 horas del inicio del curso, 7.000 estudiantes y sus familias no sabían si este jueves tendrían transporte escolar. «Y todo porque el PP no ha garantizado que todos tengan los mismos derechos», ha asegurado criticando a «los que alardean de ser los mejores gestores».

«Esto es un desastre sin precedentes y una muestra de la incapacidad del Gobierno del PP para gobernar», algo que a su juicio queda claro con una convocatoria urgente a dos días de iniciar el curso que ni siquiera ha resuelto el problema.

El diputado de Unidas por Extremadura ha recordado que el Gobierno regional ha ensalzado la mejora en el presupuesto y las condiciones del nuevo acuerdo marco, pero cuando se ha aplicado por primera vez se han quedado 223 rutas sin adjudicar. «¿Qué ha fallado?», se pregunta Macías. «¿Una conspiración de empresarios contra el PP?». Por ese motivo, ha pedido responsabilidades políticas para el director del Ente público extremeño de servicios educativos complementarios (Epesec), que gestiona las rutas, así como para la secretaria general de Educación y la misma consejera. «¿No deberían dimitir?».

Incumplimiento de una minoría

Por su parte, la consejera de Educación ha afirmado que el Gobierno regional ha actuado «con rigor y planificación». Según ha explicado, en los últimos meses «ha habido diálogo, escucha y acuerdos», con más de 18 reuniones este año. Esta labor permitió pactar nuevos precios en el acuerdo marco, en el que se recogen los precios generales del servicio como paso previo a la tramitación de los contratos de cada ruta.

Vaquera ha destacado que el acuerdo marco recogió las reivindicaciones del sector «y la mayor parte de las empresas está cumpliendo», con subidas de precios del 20% respecto al anterior y en algunas rutas hasta de un 50%. Sin embargo, ha lamentado que un grupo minoritario de empresas, que en realidad tiene la mayor parte de las rutas, ha tomado otro camino y no ha querido licitar a los precios marcados.

Ante esto, el Gobierno regional denunció amenazas, coacciones y presiones «de un grupo minoritario que está tratando de alterar los precios del servicio». Ahora también llegará al juzgado los posibles incumplimientos de la resolución de concesión.

«No vamos a consentir que se utilice a los alumnos extremeños y a sus familias por intereses particulares», ha insistido Vaquera, quien considera que además se está produciendo una limitación al derecho de acceso a la educación. «Seguiremos actuando con responsabilidad, pero también con firmeza», con una gestión responsable que mire por el interés de la región.