Las declaraciones a pagar aumentarán un 10% en Extremadura en esta campaña de la Renta

Más contribuyentes y más declaraciones a pagar prevé la Agencia Tributaria para la presente campaña de la Renta en Extremadura. Los declarantes tendrán que ... rascarse el bolsillo para cumplir con sus obligaciones tributarias.

En la medianoche del 2 de abril se abrió el plazo para presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2023 y las previsiones apuntan a que el resultado neto (los ingresos menos las devoluciones) en la región crezca un 12,5% respecto al año anterior: hasta los 63 millones de euros. Los ingresos ascenderán a 257 millones de euros (un 3,1% más que la pasada campaña) y las devoluciones se estancarán en los 194 millones.

Las expectativas que maneja la Agencia Tributaria indican que, sobre todo, aumentarán las declaraciones que salen a pagar. Lo harán exactamente un 9,7%. Serán 164.930 expedientes positivos (a favor de la administración), frente a los poco más de 150.298 que hubo en la anterior campaña de la Renta.

Pese a ese incremento, todavía son más las declaraciones que saldrán a devolver: 310.459, rozando el 60% del total de 528.424 que espera Hacienda. Un número total que también crece: un 1% en relación a 2023.

Unas previsiones al alza que tienen que ver, entre otras cuestiones, con la obligación de presentar la declaración para todas las personas que perciben el ingreso mínimo vital (IMV), que se han incrementado con fuerza en la región el último año. «También deben presentar la declaración todos los autónomos, aunque estén en pérdidas», remarca José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Reducción del IRPF

Una de las principales novedades para los declarantes extremeños es la reducción de las tarifas del IRPF que aprobó el Ejecutivo regional. Así, los dos primeros tramos han visto reducido su tipo de gravamen al 8% hasta los 12.450 euros y al 10% hasta los 20.200 euros. «La media de ahorro será de 300 euros», mencionó ayer Elena Manzano, consejera de Hacienda, sobre los contribuyentes con ingresos inferiores a ese límite.

El resto de tramos incrementan sus tipos, pero las personas que tengan unos ingresos superiores a 20.200 euros también se beneficiarán de las reducción en los primeros tramos. «El impuesto baja para todos, pero en mayor medida para las rentas más bajas», explicó Manzano, que estimó en 42 millones de euros el impacto de esta nueva tarifa a favor de los contribuyentes.

Otra novedad, aunque en este caso no depende de la administración autonómica, es la posibilidad de deducirse hasta 1.000 euros por los gastos de guardería a las madres con hijos menores de tres años independientemente del centro que escojan para el cuidado.

En cuanto a las exenciones, mantienen la posibilidad de no declarar los ciudadanos que tengan unos ingresos inferiores a los 22.000 euros anuales. Si no se alcanza esa cuantía, pero el contribuyente tiene más de un pagador, tampoco existirá la obligación de hacer la declaración si la suma de los ingresos percibidos por el segundo y el resto de pagadores no se sitúe por encima de los 1.500 euros al año.