Hacienda prevé que se disparen las declaraciones de la renta a pagar y sus ingresos

Feijóo promete bajar el IRPF con efecto retroactivo si el PP gana las generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió este miércoles bajar el impuesto de la renta con efecto retroactivo si gana las próximas elecciones generales. «Si este año se acaba la legislatura y ganamos las elecciones, no como lo hemos hecho en julio del 2023 sino con más diferencia para que no nos impidan gobernar después de ganar, bajaré el impuesto de la renta con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Y si las elecciones son en 2025, también», dijo al presentar en Barcelona los candidatos a las elecciones catalanas.

Además, criticó que precisamente Cataluña sea la comunidad que más impuestos autonómicos paga de toda España: «Cuando veo la presión fiscal que soporta el pueblo catalán, no puedo aceptar que se diga que el modelo es este. No, este no es el modelo», afirmó ante los asistentes al referido acto político de los populares.