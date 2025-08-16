El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar Los residentes en este pueblo cacereño han recibido un mensaje a través del sistema ES-Alert para ser desalojados a Plasencia

María Fernández Cáceres Sábado, 16 de agosto 2025, 21:31 | Actualizado 22:35h.

El incendio originado en la tarde-noche del pasado martes en Jarilla no da tregua. El fuego avanza, lo que obligó a confinar a los vecinos de Casas del Monte ayer y a los de Segura del Toro este sábado por la mañana y ahora, a la evacuación de los habitantes de Rebollar (Valle del Jerte, 196 personas).

Los residentes en este pueblo cacereño han recibido un mensaje a través del sistema ES-Alert para dirigirse urgentemente a la entrada del pueblo, desde donde se les trasladará a la ciudad deportiva de Plasencia. «Cojan medicinas, bolsa de aseo, documentación y ropa. No ponga su vida en riesgo», concluye el mensaje de Protección Civil.

Este fuego obligó el pasado miércoles a desalojar a los más de 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa durante dos días. Los cambios en la dirección del viento están centrando la problemática en la extinción del incendio, que también obligó a confinar a los habitantes de Oliva de Plasencia y a cortar 25 kilómetros de la autovía A-66 en el tercer día de combate contra el fuego.

Los últimos datos indican que se han calcinado más de 6.000 hectáreas.

Ocho incendios activos

Los incendios continúan asolando Extremadura. En estos momentos hay ocho activos en la región, cinco en la provincia de Cáceres (Jarilla, Casar de Cáceres, Aliseda, Logrosán y Membrío) y tres en la de Badajoz (Llerena, Burguillos y Alburquerque).

Estos fuegos mantienen cortadas tres carreteras al tráfico, todas en la provincia cacereña: la CC-224, entre Cabezuela del Valle y Hervás; la CC-21, de la N-630 A Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura del Toro); y la CC-321 en Arroyo de la Luz.

Respecto al incendio en Aliseda, ha sido preciso desalojar a 25 personas de la urbanización Cuarto de Baños, según informa la Guardia Civil, que en el caso del fuego en Casar de Cáceres, también continúa evacuando a personas en casas de campo.

Además, señala que en cuanto al incendio declarado ayer en Cuacos de Yuste, próximo a un camping sin actividad, se encuentra estabilizado, si bien se han producido reactivaciones aisladas. En este caso, tres personas fueron evacuadas.