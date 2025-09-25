Cómo solicitar las ayudas de transporte y comedor escolar en Extremadura

Judit Molina Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42 | Actualizado 10:50h. Comenta Compartir

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar para el curso 2025/2026, destinadas al alumnado escolarizado en centros docentes extremeños sostenidos con fondos públicos.

Cómo funcionan las ayudas de transporte y comedor

Estas subvenciones cubren los gastos de transporte para los estudiantes que no dispongan de ruta escolar contratada por la Administración y recorran más de 3 kilómetros hasta el centro educativo o la parada más cercana del transporte escolar, siempre que el trayecto sea entre distintas localidades.

Existen dos modalidades de transporte: diario y de fin de semana, dirigidas a alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria o Formación Profesional Básica. La cuantía de la ayuda se calcula en función de la distancia a recorrer, según los tramos establecidos en la convocatoria.

Por otro lado, las ayudas también cubren los gastos de comedor escolar cuando el centro educativo no disponga de servicio gestionado por la Consejería, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para acceder a la plaza gratuita en comedores escolares públicos.

La cuantía máxima por alumno será de 764,64 euros, y las ayudas están dirigidas a alumnado de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil acogido al programa experimental Aula Dos, segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria y Formación Profesional Básica.

Requisitos y plazo de presentación

Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener residencia familiar en Extremadura o ser extremeño.

Estar matriculado en un centro sostenido con fondos públicos de Extremadura.

Contar con un número de identificación fiscal (definitivo o provisional) a la fecha de cierre de la convocatoria.

Se contempla además la financiación para alumnado en situaciones especiales con razones socioeducativas acreditadas, aunque no cumpla todos los requisitos generales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el 25 de septiembre de 2025.

Ayudas para programas de refuerzo y éxito educativo

También se han convocado subvenciones para el alumnado que participe en los Programas de Éxito Educativo (matriculado en Educación Básica Obligatoria) y en los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (matriculado en Primaria, ESO y Bachillerato), que se desarrollarán en horario de tarde en centros sostenidos con fondos públicos.

En este caso, los gastos financiados corresponderán únicamente a los días de ejecución del programa, siempre que se cumplan los requisitos de la convocatoria. La vigencia de estas solicitudes será desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 15 de junio de 2026, coincidiendo con la duración del curso escolar.

La cuantía total destinada a ambas convocatorias asciende a 2.540.000 euros, y las ayudas se otorgarán mediante concesión directa, siempre que exista crédito presupuestario suficiente.