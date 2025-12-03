HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carolina Yuste en el plató de 'Late Xou' con Marc Giró Josep Echaburu vía página web RTVE

Carolina Yuste desvela su talento 'oculto' en el programa de Marc Giró

En 'Late Xou' Carolina hizo un repaso de sus últimas obras y enseñó a Marc Giró una de sus habilidades más sorprendentes

Irene Manzano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:26

La reciente aparición de la actriz extremeña Carolina Yuste en el programa 'Late Xou' de Marc Giró ha sido una entrevista llena de buen rollo y risas. Entre divertidas anécdotas, también aprovecharon para dar un repaso de sus últimas obras y los espectadores pudieron descubrir uno de los talentos más ocultos de Carolina.

La tan reconocida actriz entró a plató presentando su primera novela 'Toda mi violencia es tuya', que presentó el pasado mes de octubre en su ciudad, Badajoz. En este debut literario, Carolina presenta al lector la vida de La Jara, una adolescente pacense de los años 2000 que experimenta en su historia todas las realidades que conoció la autora en esos tiempos de su juventud.

'Filosofía choni'

Pero en el libro sobre todo reivindica la 'filosofía choni'. «Esa filosofía que sale de los botellones, las ferias y los carnavales», remarcaba la artista. Porque ese es el punto de vista de su generación y del que se quejaba que nunca había visto representación alguna, hasta ahora en su novela.

Habilidad y destreza con el 'pole dance'

Y llegó el momento en el que Marc Giró hizo un repaso entre los hobbies más curiosos de Carolina. Entre ir al rocódromo o hacer surf, le sigue el 'pole dance'. «Siempre quise ser gogó en Ibiza», confesó la actriz, quien lleva el baile consigo desde bien pequeña.

Así fue como la presentación de su libro terminó con un baile en una barra de 'pole dance'. A ritmo de Beyoncé, Carolina hizo algunas demostraciones de este talento algo oculto que «hacía tiempo que ya no lo practicaba», admitió. Pero es una actividad que ha conseguido enamorarla y, aunque 'el pole' es una de las cosas «más dolorosas» que ha experimentado en su vida, eso no ha impedido que se haya enamorado de hacer acrobacias sujeta a la barra.

Carolina Yuste demostrando sus habilidades con el 'pole dance' en el programa de Marc Giró RTVE Play

Más proyectos: ahora directora

Además de sus primeros pasos como escritora, Marc Giró también aprovechó para comentar las primeras experiencias como directora de la actriz pacense. Una Carolina muy orgullosa habló de la película documental 'Este cuerpo mío' que dirige junto a Afioco Gnecco. En ella, tratan el periodo de transición de Gnecco e invitan al espectador a una profunda reflexión sobre el género y la masculinidad trans, «una parte que está más invisibilizada todavía», recalcó Yuste.

