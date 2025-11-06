Presencia extremeña en los Premios Forqué 2025: Carolina Yuste está entre las finalistas La actriz pacense podría conseguir de nuevo uno de los premios más prestigiosos de la industria del cine español

Una vez más, Extremadura se gana su hueco en esta nueva edición de los Premios Forqué. Una cita indispensable entre todos los profesionales del sector audiovisual y que difunde todos los años la importancia de esta industria en nuestro país.

En este 2025, la representación extremeña por excelencia es la tan valorada actriz pacense Carolina Yuste. Su nominación de este año es a 'Mejor interpretación femenina en series de ficción' por su participación como Massiel en 'La Canción', un drama dirigido por Alejandro Marín que narra toda la historia detrás de la victoria de la artista en el Festival de Eurovisión en 1968.

Éxito del talento extremeño en la anterior edición

Esta no ha sido la única ocasión en la que Carolina ha puesto la cara extremeña a la gala. En la edición pasada, fue la ganadora del premio a 'Mejor Interpretación Femenina' por 'La infiltrada', una película de Arantxa Echevarría basada en hechos reales que cuenta la historia de la única mujer que consiguió infliltrarse en la banda terrorista ETA.

Pero no será hasta el próximo 13 de diciembre cuando conoceremos si Carolina Yuste volverá a traer el galardón a la región. La tan esperada gala tendrá lugar en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid donde se reunirán las caras más conocidas de la profesión.