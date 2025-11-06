HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina Yuste con el galardón en los 'Premios Forqué 2024' HOY

Presencia extremeña en los Premios Forqué 2025: Carolina Yuste está entre las finalistas

La actriz pacense podría conseguir de nuevo uno de los premios más prestigiosos de la industria del cine español

Irene Manzano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Una vez más, Extremadura se gana su hueco en esta nueva edición de los Premios Forqué. Una cita indispensable entre todos los profesionales del sector audiovisual y que difunde todos los años la importancia de esta industria en nuestro país.

En este 2025, la representación extremeña por excelencia es la tan valorada actriz pacense Carolina Yuste. Su nominación de este año es a 'Mejor interpretación femenina en series de ficción' por su participación como Massiel en 'La Canción', un drama dirigido por Alejandro Marín que narra toda la historia detrás de la victoria de la artista en el Festival de Eurovisión en 1968.

Éxito del talento extremeño en la anterior edición

Esta no ha sido la única ocasión en la que Carolina ha puesto la cara extremeña a la gala. En la edición pasada, fue la ganadora del premio a 'Mejor Interpretación Femenina' por 'La infiltrada', una película de Arantxa Echevarría basada en hechos reales que cuenta la historia de la única mujer que consiguió infliltrarse en la banda terrorista ETA.

Pero no será hasta el próximo 13 de diciembre cuando conoceremos si Carolina Yuste volverá a traer el galardón a la región. La tan esperada gala tendrá lugar en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid donde se reunirán las caras más conocidas de la profesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  6. 6 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  7. 7 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  8. 8 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Presencia extremeña en los Premios Forqué 2025: Carolina Yuste está entre las finalistas

Presencia extremeña en los Premios Forqué 2025: Carolina Yuste está entre las finalistas