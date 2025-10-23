HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La pacense Carolina Yuste entra en la exclusiva lista Forbes: es una de las 100 mujeres más influyentes de España

Extremadura se ha ganado su hueco en el tan conocido listado gracias a la galardonada actriz

Irene Manzano

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:30

Comenta

Un año más, la revista Forbes ha publicado la lista de 'las 100 mujeres más influyentes de España'. Un listado que pretende representar a las mujeres que, dentro de sus diferentes entornos profesionales, han conseguido llegar a lo más alto. Demostrando así que la influencia femenina es latente en nuestra sociedad, además de una importante fuente de cambio.

Entre mujeres de renombre como Rosalía, Aitana Bonmatí, Ana Botín o Sara García Alonso, la región extremeña también tiene su representación en el listado. Por primera vez, la actriz Carolina Yuste aparece en esta lista como un referente con una de las voces más potentes de su generación.

Carolina Yuste, esencia extremeña

Natural de Badajoz, Carolina sigue demostrando en su carrera que es una mujer polifacética. Alterna cine, televisión y teatro con un estilo muy marcado de búsqueda artística y gran compromiso social. Sus últimos trabajos y su presencia en los escenarios la han convertido en una figura clave del teatro contemporáneo español. Por ello, en abril de este año fue galardonada con la Medalla de Oro de la provincia pacense.

Últimas visitas a su ciudad

Recientemente, Carolina Yuste ha estado muy presente en su tierra. Por primera vez en la ciudad, presentó y firmó su debut literario 'Toda mi violencia es tuya', una novela ambientada en la capital pacense en los años 2000 que le ha permitido representar la realidad de Badajoz en la ficción. Y no podía dejar de lado el teatro, los espectadores que fueron a disfrutar de la obra 'Caperucita en Manhattan' en el Teatro López de Ayala también pudieron ver a la actriz en plena acción.

