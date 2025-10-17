HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Yuste con su libro este jueves en el Museo de la Ciudad de Badajoz.

Yuste con su libro este jueves en el Museo de la Ciudad de Badajoz. JOSE VICENTE ARNELAS

Carolina Yuste: «Me daba rabia que la realidad de Badajoz no estuviese representada en la ficción»

La actriz ganadora de dos Goyas ha presentado su primera novela, ambientada en la capital pacense en los años 2000

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:34

Comenta

«Ardiente deseo de justicia pacense». Con este chascarrillo ha definido Carolina Yuste el impulso que hizo que escribiese su primera novela. La actriz pacense ... ha presentado este jueves en el Museo de la Ciudad 'Toda mi violencia es tuya', una historia con mucho matices ambientada en los años 2000 en Badajoz.

