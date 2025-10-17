Carolina Yuste: «Me daba rabia que la realidad de Badajoz no estuviese representada en la ficción»

«Ardiente deseo de justicia pacense». Con este chascarrillo ha definido Carolina Yuste el impulso que hizo que escribiese su primera novela. La actriz pacense ... ha presentado este jueves en el Museo de la Ciudad 'Toda mi violencia es tuya', una historia con mucho matices ambientada en los años 2000 en Badajoz.

La ganadora de dos goyas y medalla de Extremadura ha explicado a sus paisanos que se dio cuenta que «nuestras realidades no estaban representadas en la ficción», que la mayor parte de las historias se ambientan en Madrid, Barcelona u otras zonas. «La realidad de provincias, la de Badajoz, no la conocen», ha lamentado Yuste que ha puesto ejemplos como que consideren que el acento es hablar mal o que se califique de catetos.

'Toda mi violencia es tuya' fue lanzada hace unos meses por la editorial Barret y la presentación en Badajoz ha sido organizada por la librería Tusitala. Es la primeras novela de la actriz pacense y está principalmente ambientada en Badajoz. Trata de una adolescente llamada Jara, aunque hay saltos temporales a otras épocas de su vida. Sin embargo la mayor parte de la trama se desarrolla en Badajoz entre un grupo de jóvenes con estilo 'cani' y con lenguaje del mítico messenger. El personaje de Santi, el novio de la protagonista, sirve para mostrar las situaciones machistas y de violencia con las que se topan las jóvenes.

Algún día grabará una película en Badajoz

En la presentación en su localidad natal Yuste ha confesado que comenzó a escribir la historia de las cuatro amigas protagonistas como un guion de cine «pero mutó». En el futuro no descarta contar esta u otra historia en la gran pantalla. Ha aseguro que uno de sus sueños es rodar en Badajoz y que lo cumplirá, aunque ahora tiene otros proyectos pendientes.

Uno de los rasgos más característicos del libro es que está escrito con acento pacense y con infinidad de referencias al Badajoz de los 2000 y a las tradiciones de entonces. En este sentido la actriz ha explicado que eligió la editorial Barret, que tiene su sede en Sevilla, porque leyó una novela canaria publicada por ellos «y me trasmitió esa energía».

Ella tenía claro, ha afirmado, que quería «contar como hablábamos nosotras cuando teníamos 15 años». Ha explicado que cuando se fue a estudiar formación a Madrid aprendió a pronunciar las eses y las jota, pero que quería que hubiese un libro con el acento de su hogar.

El primer libro de esta interprete también destaca por su peculiar gramática y ritmo. «Habla mucho del cuerpo y como a las mujeres nos atraviesa las violencias en el cuerpo. Quería que fuese físico más que intelectual. Vas leyendo a golpes. Yo no soy escritora, tengo mucho respeto por la gente que es su profesión, pero también tenía derecho a expresarme», ha reivindicado y ha insistido en que no se le deben poner límites a la expresión artística. «Como actriz defenderé siempre la técnica pero a veces hay que saltársela» .

«Es un libro muy básico pero es complejo. Para mí, más allá de todo es un libro de la búsqueda del ser», ha resumido en su presentación.

Novela con acento pacense

En cuanto a Jara, Yuste reconoce que tiene parte de ella, pero «no es exactamente mi historia. Mezcla historias que vi, viví y me han contado». De hecho ha explicado que creó un grupo de whassap con sus amigas llamado 'Badajoz 2006' para recopilar entre todas canciones, recuerdos y experiencias de la época. Incluso compró revistas antiguas de la época, como la Superpop.

Los vecinos, algunos conocidos de ella y su familia, le han lanzado preguntas sobre el libro. Ella ha comentado con mucha ilusión detalles incluido que, además de tener la portada plateada, las primeras páginas son verdes, blancas y negras formando la bandera extremeña. Cuando lo ha destacado, se ha llevado el aplauso de los vecinos.

También ha explicado el título. «Me ha pasado, y supongo que a infinitas personas, que cuando hemos tenido expresiones de ira, nos han llamado violencias ¿Cómo no? Como no tener heridas, injusticias, dolor, el mundo que te asfixia ¿Cómo no vamos a enfadarnos?».

El arte

A este respecto ha añadido que ella tiene el arte para expresarse y le ha dado las gracias a su familia por darle esa salida.

Al finalizar la presentación Yuste ha firmado ejemplares a sus vecinos y a recibido muchas palabras cariñosas. «Felicidades por libro valiente y compromiso causas justas», le ha dicho una conocida y la actriz se ha emocionado.

Los pacenses que quieran tener una nueva oportunidad de escuchar a Yuste hablar de su novela pueden ir este viernes a las 19.30 horas al parque de Castelar donde participará en el Club de Lectura Viva.