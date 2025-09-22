Los bomberos intervienen en tres incendios forestales activos en el norte de la provincia de Cáceres La Consejería de Gestión forestal contabiliza cerca de 100 efectivos movilizados entre Cuacos de Yuste, Valverde de la Vera y Navalmoral de la Mata

Hasta tres incendios forestales requieren el trabajo de los medios de extinción en la mañana de este lunes en el norte de la provincia de Cáceres, concretamente en Valverde de la Vera, Cuacos de Yuste y Navalmoral de la Mata.

El primero de ellos se declaró el sábado por la noche en el término municipal de Valverde de La Vera, en una zona de alta montaña. A lo largo de la tarde de ayer empeoró su situación por el fuerte viento, y el Plan Infoex tuvo que activar el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad a unas casas aisladas. Un nivel de alerta que desactivaron finalmente a las 1.10 horas de la madrugada de este lunes.

El incendio ha afectado a unas 600 hectáreas de vegetación de alta montaña, apunta la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En la tarde de ayer, los bomberos trabajaban en labores de extinción, consolidando el perímetro con motosierras y herramientas manuales, volcados en labores de extinción por el flanco derecho. Pero según se informó más tarde, el fuerte viento impedía trabajar con seguridad en la zona y tuvieron que buscar un sitio para ser recogidos por los helicópteros y salir del fuego.

Según la información emitida a primera hora de este lunes, permanecen en la zona cinco unidades aéreas de bomberos forestales, medios aéreos, un agente del Medio Natural y ‍un técnico de extinción, para un total de 57 intervinientes.

Por otro lado, la carretera EX-391 tuvo que ser cortada a cuenta de un incendio forestal localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste. Por eso también en este caso el plan Infoex tuvo que activar el nivel 1 de peligrosidad. El fuego se declaró ayer antes de las 17.00 horas entre el Monasterio de Yuste y Garganta La Olla.

Según recoge la Guardia Civil, la carretera EX-391 estuvo cortada y patrullas de la Guardia Civil regulaban los accesos para garantizar la seguridad durante los trabajos de extinción.

A primera hora del lunes, la Consejería de Gestion Forestal y Mundo Rural informa que afecta a unas 130 hectáreas, y trabajan en las tareas de extinción cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas -inclusive el Sepei-, así como medios aéreos, dos agentes del medio natural, tres técnicos de extinción y maquinaria pesada, para un total de 35 efectivos.

El tercer incendio forestal activo esta jornada toma lugar en Navalmoral de la Mata. A las 3 y media de la madrugada del lunes, el Plan Infoex activó el nivel 1 de peligrosidad. En estos momentos, intervienen en la zona dos unidades terrestres de bomberos -inclusive el Sepei de la Diputación de Cáceres-, y un agente del Medio Natural.

Finalmente, el Infoex desactivó ayer el nivel 1 de peligrosidad por proximidad a viviendas aisladas por otro incendio, este situado en Talayuela y que se originó a mediodía. Intervinieron en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres y una aérea, así como un agente del Medio Natural, para un total de 16 efectivos.