Bautista descarta que haya una estrategia nacional para convocar elecciones anticipadas

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que el Gobierno regional tiene plena autonomía y no depende de ... la dirección nacional del PP para un posible adelanto electoral.

Bautista ha sido preguntado por las informaciones que apuntan que su partido busca celebrar un 'superdomingo' en el mes de marzo en el que coincidan las elecciones autonómicas en Castilla y León con las de otros territorios, como Extremadura, Andalucía y Aragón.

El consejero de Presidencia ha afirmado que «no tenemos conocimiento de esa cuestión» y que el PP extremeño tiene plena libertad y autonomía. Asimismo, ha recordado que la competencia de disolución de la Asamblea de Extremadura y de convocatoria de elecciones corresponde a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Bautista ha incidido en que el Ejecutivo extremeño quiere tener nuevos presupuestos en 2026 para evitar una segunda prórroga, pero que en caso de que no se aprueben apuesta por dar la palabra a los extremeños. Para ello, plantea además una reforma por la vía rápida del Reglamento de la Asamblea para que las legislaturas duren cuatro años tras una convocatoria electoral, aunque se haga de forma anticipada (actualmente en ese caso sólo duraría hasta el final de la anterior). Pero ha insistido en que su prioridad es tener las mejores cuentas para 2026.

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que «no tenemos ningún miedo» a un adelanto electoral, ya que considera que el Gobierno de María Guardiola está haciendo una buena labor. Pero ha asegurado que su prioridad es aprobar unos buenos presupuestos para el próximo año.

Respecto a la reforma del Reglamento de la Asamblea, ha incidido en que va en la línea de la modificación del Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2011 por unanimidad.

En cuanto a la oposición, la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha indicado que un adelanto electoral costaría a la región 3 millones de euros, y además expondría a la Asamblea y el Gobierno regional a una situación de interinidad hasta los nuevos comicios, que con la normativa actual se celebrarían en 2027.

Aunque ha añadido que el PSOE está preparado para cualquier escenario, considera que fijar una cita electoral con otras comunidades autónomas evidenciaría que el PP extremeño está en manos de Feijoo. «Que elijan, el 'superdomingo' o el futuro de Extremadura».

Vox y Unidas por Extremadura

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, ha indicado que todas las encuestas inciden en una tendencia al alza de su partido, por lo que ha reconocido que podría verse beneficiado por un adelanto electoral. Pero ha añadido que probablemente no sería bueno para la región, sobre todo si habría que volver a votar en 2027.

En ese sentido, ha indicado que la propuesta del PP de cambiar el Reglamento del Parlamento regional es «cambiar las reglas del juego a mitad de partido», lo que a su juicio evidencia un cierto nerviosismo en María Guardiola.

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha afirmado que su partido no tiene miedo a un posible adelanto electoral. Asimismo, ha afirmado que el PP ha convertido a la región en «un experimento del señor Feijoo» y sus intereses contra el PSOE.

También se ha vuelto a mostrar en contra de la reforma del Reglamento de la Asamblea, que en su opinión debería contar con «una mayoría abrumadora» y plantear más cuestiones además de la duración de las legislaturas tras las elecciones.