PSOE y Vox estudiarán la reforma legal que abre aún más la opción de elecciones anticipadas

PPSOE y Vox estudiarán la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura que ha presentado el Grupo Popular, aunque los primeros se ... muestran muy críticos con la iniciativa. Por su parte, Unidas por Extremadura rechaza tajantemente cualquier cambio.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocó el pasado lunes a los grupos parlamentarios para comunicarles el inicio de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2026. Según expuso, en caso de que no se llegue un acuerdo, como ocurrió con las cuentas de este año, su intención es convocar elecciones anticipadas ante lo que considera un bloqueo de la Administración regional.

Pero también anunció que el PP promovería una reforma del Reglamento de la Asamblea para que la nueva legislatura dure cuatro años. Con la redacción actual, estaría limitada al periodo de la legislatura originaria. De ese modo, si finalmente se llamase a las urnas en 2026 habría que votar de nuevo en 2027, como corresponde al ciclo que marcan las elecciones municipales y la última convocatoria de 2023.

El Grupo Popular registró el martes su propuesta de reforma, con lo que se abre la fase de tramitación. Asimismo, pidió que se aborde por el procedimiento de lectura única, en una sola votación y sin posibilidad de introducir enmiendas. Con ello la modificación podría aprobarse incluso este mismo mes.

Pero tanto la reforma del Reglamento como su tramitación por lectura única deben contar con un acuerdo de Pleno por mayoría absoluta. El PP cuenta con 28 diputados y para llegar a los 33 necesarios necesita el apoyo de Vox, que tiene cinco, o del PSOE, que también cuenta con 28. Asimismo, bastaría con una abstención de los socialistas.

Por el momento, ninguno de estos dos grupos cierra la puerta a la reforma del Reglamento de la Asamblea. El Grupo Parlamentario Socialista señala que está estudiando tanto su contenido como la tramitación por lectura única. Pero añade que la propuesta «huele a claro chantaje que el PSOE no tolera».

«Negociar, negociaremos lo que sea y cuanto sea como hemos hecho siempre, pero este partido no tolera chantajes ni amenazas», añade. Para los socialistas, el PP está pensando más en el adelanto electoral «que en aprobar unos presupuestos que esta tierra necesita para salir de la paralización en la que le ha sumido Guardiola y sólo Guardiola», a quien acusan de seguir la «estrategia nacional» de su partido.

Vox lo valorará «en detalle»

Por su parte, Vox apunta que aún no tiene una postura definida. Según indica, la propuesta se debe valorar «con mucho detalle» para tratar de llegar a la mejor opción. De modo que la iniciativa del PP se estudiará para definir el sentido del voto.

Vox, que hasta julio del pasado año fue socio de gobierno del PP en Extremadura, fue el único grupo parlamentario que no acudió a la reunión con la presidenta de la Junta del pasado lunes.

Unidas por Extremadura se muestra tajante y adelanta que votará en contra tanto de la lectura única como de la propuesta de modificación. Para la coalición izquierdas, la propuesta del PP solo obedece al interés de su dirección nacional por hacer oposición al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Asimismo, considera un chantaje plantear que habrá elecciones anticipadas si no se aprueban las cuentas de 2026.

De forma paralela a la tramitación de la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento regional, este jueves comenzarán las reuniones para la negociación de los Presupuestos extremeños del próximo año.

Mientras que el pasado ejercicio las reuniones se llevaron por el equipo de la Consejería de Hacienda, en esta ocasión también participará el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Además, los encuentros, del Gobierno regional con cada grupo por separado, se celebrarán en la sede de Presidencia de la Junta en Mérida. En negociaciones anteriores tuvieron lugar en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.