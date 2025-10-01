HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sesión plenaria celebrada el pasado jueves en la Asamblea de Extremadura. HOY

PSOE y Vox estudiarán la reforma legal que abre aún más la opción de elecciones anticipadas

Unidas por Extremadura se opone tanto a la reforma del Reglamento de la Asamblea que propone el PP como a su tramitación por la vía rápida

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:50

PSOE y Vox estudiarán la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura que ha presentado el Grupo Popular, aunque los primeros se ... muestran muy críticos con la iniciativa. Por su parte, Unidas por Extremadura rechaza tajantemente cualquier cambio.

