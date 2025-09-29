HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reunión entre el PSOE y el equipo de la Consejería de Hacienda en la negociación de los Presupuestos de 2025. HOY

Guardiola cita a la oposición para avanzar los Presupuestos de 2026

Vox no acudirá para no coincidir con el PSOE y emplaza al Gobierno regional a una negociación bilateral

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:52

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado a los grupos con representación en el Parlamento regional para exponer las líneas básicas ... de los Presupuestos autonómicos de 2026 e iniciar una negociación para conseguir su aprobación.

