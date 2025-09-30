El PP pide aprobar por la vía rápida la reforma del Reglamento de la Asamblea El Grupo Popular propone reformar dos artículos para que la nueva legislatura tras un adelanto electoral dure cuatro años

Juan Soriano Martes, 30 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El PP extremeño solicita que la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura se tramite por el procedimiento de lectura única, lo que permitiría su aprobación por la vía rápida, sin posibilidad de enmiendas y en una sola votación.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, trasladó este lunes a los grupos de la oposición su intención de convocar elecciones anticipadas en caso de que no se llegue a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2026. Pero también anunció que el PP promoverá una reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para que, en caso de disolución anticipada del Parlamento regional, la nueva legislatura dure cuatro años. La redacción en vigor establece que en ese supuesto la nueva legislatura durará hasta el término natural de la originaria. De ese modo, habría que volver a votar en 2027, como está previsto, coincidiendo con las municipales.

El Grupo Popular ha registrado este martes su propuesta de modificación, así como la solicitud para que se tramite por lectura única. En ambos casos se necesita mayoría absoluta para su aprobación, por lo que la resolución está en manos de la oposición.

El PP pide modificar el punto tercero del artículo 235 del Reglamento de la Asamblea para que en caso de disolución anticipada la nueva legislatura tenga una duración de cuatro años a partir de las elecciones. Y también que tenga el mismo contenido el apartado anterior, que se refiere a los casos en los que no se llega a un acuerdo de investidura y hay que llamar otra vez a las urnas.

En su redacción actual, tanto el apartado 2 como el 3 vinculan el mandato de la nueva Asamblea al «término natural de la legislatura originaria». De ese modo, aunque haya elecciones anticipadas, el nuevo Parlamento no puede agotar un mandato completo de cuatro años, sino sólo el tiempo restante de la legislatura original. De ahí que en caso de convocar elecciones en 2026 habría de nuevo llamamiento a las urnas en 2027.

Para el PP, «este modelo resulta jurídicamente inconsistente y democráticamente injustificado». Como indica, el Estatuto de Autonomía, tras su reforma de 2011, recoge que la Asamblea es elegida por cuatro años y que los diputados cesan a los cuatro años de su elección.

En cuanto a la potestad de disolución anticipada que el Estatuto de Autonomía reconoce a la presidencia de la Junta, recalca que no se establece ninguna duración específica para la legislatura resultante de unas nuevas elecciones. Algo que sin embargo sí estaba en la redacción anterior tras la reforma de 1999, señalando expresamente que el mandato de la nueva Asamblea finalizará «cuando debiera hacerlo el de la disuelta».

El PP indica en su propuesta que «la regla general es que el mandato comienza con la elección y finaliza a los cuatro años, sin que exista una norma estatutaria ni electoral que condicione la duración del nuevo mandato en función del anterior».

Junto a esto, considera que cada proceso electoral es independiente y una expresión de la soberanía popular, y por tanto la Asamblea resultante de una nueva convocatoria electoral «debe gozar de

plena legitimidad y su mandato debe tener la duración que cualquier otro», salvo que haya una disolución anticipada.

Además, apunta que «garantizar un mandato completo otorga confianza y fortalece el marco democrático, ya que, si el mandato se recorta, subordinándolo al calendario original, se estaría penalizando a la Asamblea recién constituida, entrando posiblemente en funciones muy limitadas casi de forma inmediata».

También el artículo 7

El PP pide modificar también el artículo 7 del Reglamento de la Asamblea, que actualmente recoge que la legislatura tiene una duración de cuatro años a partir del día de las elecciones autonómicas «salvo que se produjera la disolución anticipada». Su intención es eliminar esta última frase entrecomillada.

Como en el caso anterior, para los populares esa redacción contradice los artículos del Estatuto de Autonomía que recogen que la Asamblea se elige por un periodo de cuatro años y que los diputados cesan a los cuatro años de su elección o por una nueva convocatoria electoral, ya sea por disolución anticipada o por finalización de la legislatura.

De esa forma, considera que el Reglamento de la Asamblea debe adecuarse a lo que recoge el Estatuto de Autonomía y que la nueva legislatura se inicie por un periodo completo de cuatro años, independientemente de que se trate de una convocatoria anticipada.