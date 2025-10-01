HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jornada electoral en la región en la convocatoria de 2023. HOY

Los estatutos de autonomía se decantan por legislaturas de cuatro años aunque haya adelanto electoral

Sólo seis comunidades recogen en su norma básica que en caso de disolución el nuevo mandato durará lo que queda del anterior

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

La mayor parte de los estatutos de las distintas comunidades autónomas españolas recoge que las legislaturas deben durar cuatro años a partir de las elecciones, ... aunque se trate de una convocatoria anticipada. Una minoría plantea que en esos casos el nuevo mandato sólo durará el tiempo que resta del anterior, tal como indica el Reglamento de la Asamblea de Extremadura. En ese casos, de votar en 2026 habría nuevos comicios en 2027.

