Jorge Amado y Piedad Álvarez, del Grupo Socialista, en el encuentro con los consejeros de Hacienda y Presidencia, Elena Manzano y Abel Bautista. J. M. ROMERO

La Junta de Extremadura ve posible un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de 2026

El Gobierno regional presenta unas cuentas de 8.657 millones de euros y emplaza a PSOE y Vox a presentar sus propuestas el lunes

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:58

«El acuerdo es posible». El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, resume de esta forma la primera ronda de encuentros ... con los grupos parlamentarios para abordar la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026. El Gobierno regional aprecia buena disposición al acuerdo por parte de PSOE y Vox, a los que ha emplazado a entregar sus propuestas en una nueva cita el próximo lunes, mientras que Unidas por Extremadura ha abandonado el proceso.

