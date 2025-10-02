La Junta de Extremadura ve posible un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de 2026

«El acuerdo es posible». El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, resume de esta forma la primera ronda de encuentros ... con los grupos parlamentarios para abordar la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026. El Gobierno regional aprecia buena disposición al acuerdo por parte de PSOE y Vox, a los que ha emplazado a entregar sus propuestas en una nueva cita el próximo lunes, mientras que Unidas por Extremadura ha abandonado el proceso.

La sede de Presidencia de la Junta en Mérida ha acogido este jueves las primeras reuniones con cada partido por separado con la participación de Bautista y de la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano. El pasado lunes se abrió la negociación con un encuentro de todos los grupos con la presidenta extremeña, María Guardiola, quien pidió llegar a un acuerdo para las cuentas de 2026. En caso de que no se consiga, adelantó que convocará elecciones anticipadas.

En estos encuentros el Gobierno regional ha expuesto las cifras generales del proyecto de cuentas, que asciende a 8.657 millones de euros. Son 348 más que en la propuesta para 2025, que se retiró por falta de acuerdo; y 530 más que en la ley aprobada en 2024, que actualmente está prorrogada. Bautista ha destacado que son 559 millones más, un incremento que se da en comparación con la dotación del pasado año para la Administración general de la Junta, sin contar con otros entes. También ha precisado que 300 serían para sanidad y 100 millones para educación.

Bautista ha agradecido la buena disposición de los grupos, especialmente de PSOE y Vox. «No hay cuestiones que puedan separarnos más allá de matices», ha añadido. Sin embargo, ha asegurado que hasta que no haya un pacto firmado no dará por cerrado el acuerdo, ya que considera que en negociaciones anteriores se han cruzado los intereses de política nacional de otros partidos o bien se han puesto condiciones de última hora.

El consejero de Presidencia ha afirmado que en este proceso hay que ser generoso y que todas las partes tienen que ceder. El Gobierno regional no plantea ninguna línea roja, más allá de su rechazo a recuperar el impuesto de patrimonio. En su lugar, considera que se debe hablar de seguir avanzando en una política fiscal más justa que permita continuar en la senda de bajadas de impuestos y aumento de la recaudación.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, se ha mostrado optimista tras la reunión mantenida con el Gobierno regional. Frente a la «inflexibilidad» que apreció en la presidenta de la Junta el pasado lunes, este jueves ha visto una buena disposición en el Gobierno regional del PP.

Álvarez ha indicado que el punto de inicio de la negociación es el acuerdo que se cerró en enero para las cuentas de este año, y que finalmente se rompió ante la negativa del PSOE a retirar las enmiendas parciales que seguían en tramitación, como exigió el PP. En aquella ocasión se llegó a puntos de encuentro en el IRPF, la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales y la elaboración de un plan de infraestructuras. Los socialistas ya renunciaron entonces a la recuperación del impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías.

«Saben que tienen que hacer concesiones, como hicieron el pasado año», ha apuntado la portavoz socialista, quien considera que el aumento de los ingresos gracias sobre todo a la subida de las entregas a cuenta del sistema de financiación justifica nuevas políticas de gasto.

Además del PSOE, el otro partido que puede conseguir la aprobación de las cuentas es Vox. El presidente de su grupo parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que su formación es «el único interlocutor válido» para que el Gobierno regional del PP pueda aprobar las cuentas y ha descartado formar parte de un acuerdo en el que también estén los socialistas.

Según ha indicado, la presidenta extremeña, María Guardiola, recibió el respaldo de Vox en 2023 para cambiar las políticas del PSOE, por lo que estima que no tiene sentido que pacte con los socialistas.

Gordillo ha lamentado que el Ejecutivo extremeño ha aportado una información «muy sucinta» sobre el proyecto de Presupuestos para 2026, por lo que reclama más datos para poder realizar sus aportaciones. Vox reclama una rebaja fiscal más profunda, reducción de lo que considera gasto superfluo y apostar por la creación de empleo, para lo que estima imprescindible proteger el campo extremeño y asegurar la continuidad de la central de Almaraz.

Unidas por Extremadura y PP

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que «políticamente estamos a años luz del PP» y que no volverán a reunirse con el Gobierno regional ante las dificultades para alcanzar acuerdos por sus posiciones antagónicas.

Unidas por Extremadura reclama revisar la política fiscal y recuperar el impuesto de patrimonio, una cuestión que para el Gobierno regional es una línea roja en la negociación, así como el de viviendas vacías. También pide gravar a las grandes instalaciones fotovoltaicas que ocupan tierras fértiles. Asimismo, pide más fondos para sanidad, gratuidad para los comedores escolares y aulas matinales, homologación salarial de los docentes, más plazas en residencias de mayores y que se ponga freno a la subida de los precios de la vivienda con la declaración de zonas tensionadas, otra cuestión que el Ejecutivo extremeño rechaza.

Por último, solicita aumentar en 400 las plazas de bomberos forestales y en 50 las de agentes del medio natural, además de recuperar la partida de gasto de cooperación al desarrollo de 2023 con un crecimiento añadido del 10%.

En cuanto al partido que sostiene al Gobierno regional, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la Junta ha presentado «los mejores presupuestos que puede tener Extremadura para 2026» y ha pedido al resto de grupos que valore el incremento propuesto.

En su opinión, la oposición se ha mostrado muy nerviosa tras la reunión con María Guardiola del pasado lunes porque teme un adelanto electoral, pero ha asegurado que simplemente se plantearon distintos escenarios posibles ante un posible bloqueo en la Administración regional si no hay presupuestos.