Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»

«Querida familia de Jarandilla de la Vera, quería agradeceros este honor...». Así empieza Alejandro Sanz un vídeo dirigido a los vecinos del municipio por su galardón del Escobón de Oro, en la Feria de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos', que se celebra en la noche de este próximo domingo, 7 de diciembre.

El cantante ha sido galardonado con la mayor distinción que otorga el ayuntamiento de la localidad y que se concede a personas o instituciones que promocionan la fiesta de Los Escobazos y llevan con orgullo el nombre de Jarandilla por España y el mundo. El Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera ha compartido en sus redes sociales un vídeo del artista, que ahora mismo se encuentra inmerso en la promoción de su nueva gira ¿Y ahora qué?, donde solo tiene palabras de gratitud para el pueblo y sus vecinos.

Alejandro Sanz encontró hace más de 20 años en este rincón extremeño «un remanso de paz y un montón de amigos», como él mismo cuenta en el vídeo de agradecimiento por el reconocimiento. Para el artista, este pueblo se convirtió en uno de sus destinos favoritos en Extremadura, donde posee su finca privada conocida como El Sueño de los Parrales. Este entorno natural se ha convertido en su refugio habitual.

El cantante se despide animando a los vecinos a «disfrutar mucho de sus fiesta, que es única en el mundo», presume el cantante.

Feria de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos'

Esta nueva edición espera reunir a más de 12.000 personas en torno a la magia y al poder del fuego, de los escobones, de las danzas y los cánticos, que resuenan con un poder tal que propicia el hermanamiento entre unos y otros, al menos así lo relatan quienes han vivido esta fiesta.

Así, el domingo será el gran día, a partir de las 12 horas, que será cuando se entregue este galardón. Después irán desarrollándose actos como la tradicional Petición de la Rosca, la Santa Misa y Novena, la representación de la bajada de los caberos de la sierra… así hasta que comience, en torno a las 19:00 horas, la quema de Los Escobazos, seguida de la procesión.

Así será la gira de Alejandro Sanz en 2026

Alejandro Sanz recorrerá once ciudades españolas con su gira '¿Y Ahora Qué?' durante 2026, después de haber recalado en Latinoamérica. Así, el cantante actuará en grandes recintos: el 6 de junio comenzará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y llegará al Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 20 del mismo mes, mientras que en Barcelona parará en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol el 27.(Fuente: Alejandro Sanz y Europa Press)