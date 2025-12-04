Alejandro Sanz vuelve a Extremadura este fin de semana: recibirá 'el Escobón de oro' La Fiesta de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos' concederá, este año, el Escobón de Oro a su «vecino más famoso»: Alejandro Sanz

«El fuego no solo destruye, calienta, ilumina, el fuego une, purifica, renace…», así se puede escuchar en el vídeo de promoción de la Feria de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos', de Jarandilla de la Vera, que se celebra en la noche de este próximo domingo, 7 de diciembre. Una jornada que será el pistoletazo de salida a varios días cargados de magia, talleres y representaciones que vivirá uno de sus días más grandes el próximo domingo. ¿El motivo? La visita de su «vecino» más famoso: Alejandro Sanz.

Esta nueva edición espera reunir a más de 12.000 personas en torno a la magia y al poder del fuego, de los escobones, de las danzas y los cánticos, que resuenan con un poder tal que propicia el hermanamiento entre unos y otros, al menos así lo relatan quienes han vivido esta fiesta.

Aunque no es la primera vez que Alejandro Sanz disfruta de esta fiesta, será un poco más especial este año. En la presentación del programa, Eulogio Gutiérrez, una de las personas del grupo de promoción de Los Escobazos, ha reafirmado el «cariño que la gente de Jarandilla de la Vera tiene a un vecino muy especial, uno de los vecinos más famosos -ha dicho el teniente de alcalde-: Alejandro Sanz», que este año recibirá el galardón Escobón de Oro. «No será un grammy, pero es la muestra del cariño de la gente».

Así, el domingo será el gran día, a partir de las 12 horas, que será cuando se entregue este galardón. Después irán desarrollándose actos como la tradicional Petición de la Rosca, la Santa Misa y Novena, la representación de la bajada de los caberos de la sierra… así hasta que comience, en torno a las 19:00 horas, la quema de Los Escobazos, seguida de la procesión.