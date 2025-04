«El aceite lo compré en Zafra y he vendido poco porque me avisaron de que lo retirara»

El primer lote analizado de una muestra de aceite fue vendido en Salvatierra de los Barros y localidades de su entorno. El análisis de Sanidad ... ha determinado que era no apto para el consumo porque contenía aceite lampante. La marca, 'Cortijo de Oro'.

En Salvatierra (1.590 habitantes, Sierra Suroeste) se había comercializado tanto entre particulares como en alguna tienda. No, en cambio, en la mayor superficie alimentaria, la del supermercado Spar que regenta Blasi Cintas junto a un cuñado. Con dos tiendas, una en la carretera de Zafra, la más grande, y otra en el centro del pueblo, en la calle Don Lope. Cintas confirma a HOY que su negocio no ha llegado a poner a venta al público ningún aceite de las once marcas señaladas por Salud Pública desde la semana pasada.

En cambio, en otro local salvaterreño sí se ha distribuido. «En el pueblo se ha vendido bastante aceite. Yo, a Dios gracias, lo he hecho en poca cantidad en mi tienda. Me avisaron rápidamente los veterinarios de la Junta cuando se dio la alerta sanitaria», cuenta Miguel Ángel Caro. Es el propietario de una tienda de alimentación muy concurrida habitualmente, también en la calle Don Lope, heredera de un negocio llevado por su padre desde hacía décadas. Explica Caro que, como hace habitualmente con casi todos los productos que vende en Salvatierra, la compra de aceite la hizo en Zafra.

«Me costó 22 euros la garrafa. No me pareció una barbaridad de rebaja de precio porque había comprado otra vez a 25. Y, por supuesto, no tenía por qué dudar de su calidad. El fraude que han hecho lo sufrimos todos. Yo soy una víctima más», relata.

Calcula que puso a la venta alrededor de 12 garrafas. No más. Saltó la alerta alimentaria y los veterinarios de Sanidad le informaron de qué marcas estaban inmovilizadas. «En seguida retiré las garrafas que tenía. Lo hice rápidamente, como debe ser», subraya. «Aquí lo importante por encima de todo es la salud de la personas», refrenda Miguel Ángel Caro.

En Salvatierra se ha vendido aceite de las marcas retiradas ahora del circuito comercial por la Junta gracias a comerciales, que lo han distribuido tanto entre particulares, por encargo, como en otras tiendas de pueblos del entorno.