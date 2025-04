La Junta eleva a once las marcas de aceite detectadas y retiradas del mercado por fraude alimentario

Celestino J. Vinagre Martes, 14 de marzo 2023, 12:10 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

Un lote de aceite andaluz distribuido principalmente en Salvatierra de los Barros (1.590 vecinos, Sierra Suroeste) y su entorno se vendió cuando no era ... apto para el consumo. Los primeros análisis realizados por la Junta de Extremadura a una de las marcas inmovilizadas por fraude en el etiquetado de las garrafas ofrecen los peores resultados posibles: no se trata de un mero fraude (vender como oliva virgen extra algo que no lo es) sino de un delito contra la salud pública (por riesgo sanitario para las personas). La buena noticia es que de momento no se conocen casos de personas que hayan visto afectada su salud tras consumir estos aceites.

La muestra analizada, de la marca Cortijo del Oro, que fue vendida en Salvatierra, es mezcla de aceite lampante (cuya comercialización y venta para consumo humano está prohibida) con aceites refinados. La ha analizado el laboratorio Agroalimentario de Extremadura. Este resultado supone por tanto un delito contra la salud pública, por lo que el Gobierno regional ha anunciado este martes que dará traslado a la justicia. Además, la otra noticia conocida es que ya son 11, dos más, las marcas inmovilizadas. A las conocidas desde la pasada semana se han unido las que llevan la etiqueta Vareado y La Esmeralda, que los veterinarios y farmacéuticos del Servicio Extremeño de Salud han identificado tanto en el Área de Salud de Badajoz como en la de Mérida. De esta forma se confirma lo avanzado por este periódico en el sentido de que era muy probable que aumentara el número de marcas de aceite inmovilizadas. Las otras marcas que no pueden ser vendidas son Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Hay que recordar que todo el aceite procede de Andalucía, de una empresa que no tiene registro sanitario, esto es, permiso, para comercializarlo. Según ha indicado la Dirección General de Salud Pública de Extremadura, hasta este martes se han inmovilizado unos 18.000 litros de diferentes marcas. La Junta ha rectificado este martes a la baja el dato que había ido dando los últimos días. El de 60.000 litros, en primera instancia, y 65.000 después, se derivaba de sumar el aceite ahora requisado junto a otro que fue apartado de las tiendas en noviembre y diciembre pasado, correspondiente a otra alerta alimentaria. Noticia Relacionada El caso del aceite: un teléfono que no responde y nadie en la dirección en la que se busca Entonces propició la inmovilización a 50.000 litros de aceite en los dos últimos meses del año. Por error, ha comunicado la Administración regional, sumó esa cantidad a la existente ahora y por eso se ofreció el dato erróneo de algo más de 65.000 litros. Sanidad ha aclarado este martes que los correspondientes a la alerta vigente ahora, activada la semana pasada, son muchos menos, los 18.000 litros mencionados. Cronología Al mismo tiempo, subraya que hasta el momento el SES no tiene conocimiento de personas que hayan tenido problemas de salud a causa del consumo de aceite de alguna de las once marcas ahora inmovilizadas. Hay que recordar que este periódico adelantó el jueves pasado en HOY.es que la voz de alarma ante el Servicio Extremeño de Salud la dieron dos personas. Una, un vecino de Badajoz; la otra, una mujer de Santa Marta de los Barros. Habían comprado garrafas de aceite, a bastante buen precio para como está ahora el producto en el mercado, pero había algo raro en el producto. El olor y, sobre todo, el sabor no se ajustaba a un aceite de oliva normal y menos aún al que se suponía que era de calidad superior. Gracias a esas dos denuncias, la Junta actuó y ese mismo día informó de que se habían inmobilizado más de 10.000 litros de aceite en toda la región porque, al menos, su etiquetado era falso. Quedaba pendiente, mediante análisis, si además de eso, se había comercializado aceite no apto para el consumo humano. Es lo que este martes se ha confirmado en un lote de Salvatierra.

