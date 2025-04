¿Qué hacer si tienes en casa aceite de oliva de las marcas retiradas?

Primero fueron nueve pero la lista ya suma trece marcas de aceite de oliva retiradas por una alerta alimenta. Ahora se añaden los nombres comerciales ... intervenidos por fraude Los Milagros, Almazara Fernández, Vareado, La Esmeralda.

Las autoridades sanitarias extremeñas piden a las personas que hayan comprado aceite de oliva de alguna de las marcas retiradas por una alerta alimentaria que no la consuman. Los nombres comerciales intervenidos hasta ahora eran Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Estas marcas se han vendido en supermercados, fruterías, gasolineras y otros tipo de establecimiento de toda la región. De hecho, se han intervenido garrafas en todas las áreas de salud del SES. En total la Junta ha inmovilizado ya 10.000 litros.

Algunos usuarios detectaron olor y sabor extraño en ellas y las devolvieron a los puntos de venta, antes incluso de que saltara la alerta alimentaria el jueves. Dos denuncias de dos consumidores activaron la intervención de Sanidad y el Seprona de la Guardia Civil. Fueron un vecino de Badajoz y una mujer de Santa Marta de los Barros.

Llamar al centro de salud

Si usted tiene una garrafa de alguna de las marcas intervenidas en casa, lo que tiene que hacer es dejarla en casa, ponerse en contacto con su centro de salud y contar con el farmacéutico/veterinario del centro, Ellos tomarán nota donde está la garrafa, del domicilio, para tenerla localizada porque en un futuro habrá que darle una solución a ese aceite. O bien, si se ve que el aceite está apto, para permitir su consumo; y si no lo está para destruirlo«.

El consumidor no debe en ningún caso llevar el aceite al centro de salud pero tampoco al lugar donde haya comprado la garrafa. «Muchas se han comprado en mercadillo y ahí es muy difícil seguirle la pista y conseguir la devolución porque normalmente no se da ticket de venta. Y un comercio, minorista o mayorista, sí te han debido dar ticket y con eso se puede avanzar en el tema de la devolución pero de momento, el llamamiento que hago es que no vayan con la garrafa a ese comercio. Porque si devuelven el producto eso nos va a provocar a hacer doble trabajo. Si estamos visitando a miles de establecimiento en busca de esas marcas, vamos a tener que visitarlos otra vez para inmovilizar el aceite devuelto ahora por los consumidores. Lo mejor es que se lo queden ahora en sus casas y lo comuniquen al centro de salud que les corresponda», indica a HOY Santiago Malpica, subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del SES.

Unión de Consumidores de Extremadura

La Unión de Consumidores de Extremadura, «con objeto de realizar un seguimiento estadístico y poder atender a todos los afectados», pide a los consumidores que faciliten sus datos a la organización indicando nombre completo, teléfono de contacto, localidad de residencia, marca de aceite adquirida y punto de compra. La vía de contacto es a través del email uce-extremadura@ucex.org, por whatsapp en el número 683122398 o al teléfono 924 387 178.

La Junta analiza si, además de fraude, hay algo más grave. «Si los resultados que arroja el laboratorio indicaran que ha existido una posible mezcla de algún aceite no apto para el consumo, estaríamos hablando de mucho más: sería un delito contra la salud pública. En ese caso, las autoridades darían cuenta inmediatamente a la Fiscalía». Explica Santiago Malpica que el riesgo para la salud varía si se mezclan aceites de oliva o de girasol entre sí, algo fraudulento desde el punto de vista alimentario, pero sin apenas riesgo para las personas, respecto a si me mezclan con otros no aptos o prohibidos para su consumo. «Si se mezclan aceites aptos con no aptos puede resultar dañino para la salud de los consumidores, incluso mortal», señala.

El foco de la investigación que ha iniciado tanto las autoridades sanitarias como el Seprona se dirige hacia una empresa andaluza. Sevillana, del municipio de Alcalá de Guadaíra. Para vender con más facilidad en Extremadura le ponía marcas relacionadas con esta región, como Aceite Acebuche o Villa de Jerez (de los Caballeros).

A la Junta le ha llegado información desde Andalucía de que esa distribuidora no tenía activado su número de registro sanitario pero la realidad es que ha seguido vendiendo aceite.

Es decir, lo ha hecho de forma clandestina. Para intentar pasar desapercibido lo ha realizado dando direcciones falsas o como poco sospechosas del domicilio de la empresa. Por ejemplo, las garrafas de Villa de Jerez pone en su etiquetado que se han envasado en un piso del municipio de la comarca pacense Sierra Suroeste.