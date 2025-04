Carmen Polo, de 55 años, empezó a sospechar en febrero. El aceite que le había traído su hermano, que se lo encargó a un compañero ... de trabajo, era «raro». Esta mujer de Badajoz había adquirido dos garrafas de cinco litros. La que abrió para consumirla en su casa (la otra no la ha llegado a destapar), «parecía agua. Ni sabor, ni color, ni olor, ni ná«, dice en conversación con el Diario HOY. Era de la marca 'Villa de Jerez', una de las nueve que tiene inmovilizadas Sanidad por fraude en su etiquetado.

«La garrafa me la vendieron a 21 euros. Un buen precio en comparación a cómo está el aceite. Solo me quedé con dos garrafas pero mi hermano tiene muchísimos litros comprados», narra Polo. Asevera que cuando probó el aceite le pareció que no era el virgen extra que le marcaba la etiqueta. «Igual no lo notas en una sartén pero cuando lo echas en una olla exprés sí que se ve. Y yo vi que ni tenía sabor ni color», añade esta ciudadana pacense.

Ante esta realidad trasladó sus dudas a su hermano y al compañero de este. «Quise hacer un análisis en un laboratorio de Calamonte, pero me echó para atrás que costaba 80 euros. Y también me paré un poco con esto porque mi hermano y mi cuñada me dijeron que habían abierto una garrafa y que el aceite era bueno. Eso creo, poner alguna garrafa con buen aceite entre casi todas malas, lo hizo la empresa que nos ha defraudado para vender con más facilidad, sin levantar sospechas», expone a este periódico.

La pacense llegó a consumir esos cinco litros. «Ya que lo compré, se me hacía mal no terminar de usarlo, pero seguía sospechando». Este jueves le llamó su cuñada para ponerle en aviso que la marca 'Villa de Jerez' estaba inmovilizada.

«Confirmó mis sospechas. Espero ahora que no tengamos daño en la salud», dice. Remarca que tiene problemas endémicos pero no sabe si «los dolores de los últimos tiempos es por el aceite, por el frío o por no sé qué». Pero sí subraya que su hija se queja de «dolores de barriga últimamente».

Andalucía interviene

De otra parte, a raíz de este asunto, los servicios de inspección de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía trabajan en coordinación con la Junta extremeña y el Seprona de la Guardia Civil ante la denuncia de dos consumidores que han adquirido aceite de oliva virgen en localidades distintas de la provincia de Badajoz con características organolépticas alteradas de sabor, olor, color y consistencia. Se trata de marcas marcas de aceite de oliva de empresas radicadas en la vecina comunidad andaluza, aunque en algún caso, como ocurre con 'Villa de Jerez', la empresa distribuidora le haya puesto en nombre con referencia a un municipio extremeño y aportado una dirección postal de envasado de un piso situado en Jerez de los Caballeros.

Como ayer adelantó HOY, el foco de la investigación que han iniciado tanto las autoridades sanitarias como el Seprona se dirige hacia una empresa andaluza. Sevillana, del municipio de Alcalá de Guadaíra. Para vender con más facilidad en Extremadura le ponía marcas relacionadas con nuestra región, como Villa de Jerez (de los Caballeros) o en su envasado se remitía a municipios como Aceuchal.

A la Junta de Extremadura le ha llegado información desde Andalucía que esa distribuidora no tenía activado su número de registro sanitario pero la realidad es que ha seguido vendido aceite. Es decir, lo ha hecho de forma clandestina. Para intentar pasar desapercibido lo ha hecho dando direcciones falsas o como poco sospechosas del domicilio de la empresa. Por ejemplo, las garrafas de 'Villa de Jerez' pone en su etiquetado que se han envasado en un piso del municipio de la Sierra Suroeste.