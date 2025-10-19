«A los juzgados cada vez llegan más denuncias del entorno de las víctimas»

Hablar con Cristina Mendigutía (Plasencia, 1979), jueza que está al frente del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Cáceres desde su creación en ... al año 2022, invita a pensar que hay esperanza, que la sociedad está cada vez más concienciada y actúa para intentar acabar con la violencia machista.

Mendigutía lleva más de una década dedicada a este ámbito. «Se empiezan a ver casos en los que no denuncia la propia víctima, sino alguien de su entorno porque ve una situación o tiene sospechas. Cuando ellas no quieren denunciar, no lo tienen claro o sienten miedo, a veces lo hace una madre, el primo, la hermana o un amigo. Eso antes no pasaba tanto», afirma.

Se alegra de que suceda porque es un éxito de la sociedad y es aún más relevante en Extremadura, una región eminentemente rural, con pueblos en los que es imposible pasar desapercibida. «Es muy difícil denunciar, pero estamos aquí para ayudar y proteger, para que se sientan seguras. El juzgado está pensado para llegar a los entornos rurales», recalca.

Ante datos de informes como el denominado 'Juventud en España', elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que indica que un 23% de los chicos jóvenes y un 13% de las chicas en este país creen que la violencia de género es un invento ideológico, Mendigutía, por su experiencia en los juzgados y lo que ve en su entorno, tiene la sensación de que «una gran mayoría de la población está mucho más implicada en este asunto que antes».

Eso sí, afirma que «las estadísticas demuestran que la violencia de género no se está atajando» y cree que «no es casualidad que haya más procedimientos judiciales abiertos con víctimas mortales». Es consciente de que prever lo que va a suceder en muchas ocasiones es muy complicado. «No se puede controlar porque en algunos casos no han existido denuncias previas o en otros sí pero se ha retirado», añade antes de lanzar un claro mensaje.

Formación desde la infancia

«La solución de la violencia de género no está en el juzgado sino en los colegios e institutos, en la educación y en la formación», asevera. Cree que pasa por que «los jóvenes tengan una percepción de las relaciones distinta y lo aprendan desde pequeños, en que no haya superioridad de ninguna de las partes».

Indica que «la solución de los jueces llega cuando ya ha habido una agresión, insultos o una situación de maltrato durante un tiempo». Ella tiene a su alcance una orden de protección, una sentencia de condena como castigo, «pero de lo que se trata es de no llegar a esas situaciones», insiste. No cree que la justicia llegue tarde sino que lo hace cuando el hecho ya se ha producido. «No evitamos la violencia, la castigamos, que por supuesto hay que hacerlo, pero el gran problema es que no lo hemos prevenido», concluye.