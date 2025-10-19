Navalmoral y Tierra de Barros, «puntos calientes» de la violencia de género

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, asegura que «en Extremadura hay puntos con un mayor índice de ... delitos de violencia de género y violencia sexual». En concreto alude a la zona de Navalmoral de la Mata y Tierra de Barros.

«Son lugares en los que hay mucha inmigración y eso no es un postulado xenófobo ni racista, sino que hay que tener en cuenta que hay población que viene a España que no está en edad escolar y hay personas que llegan con otras costumbres», explica.

Ante eso, indica que están reforzando esas zonas con oficinas de igualdad para que especialistas den ayuda y apoyo para tramitar y gestionar la asistencia económica, jurídica, social y psicológica.

De hecho, en los presupuestos presentados para 2026 la Junta incluye la apertura de una nueva oficina de igualdad en Tierra de Barros, que abarcará a un total de 17.200 habitantes de los municipios de Aceuchal, La Albuera, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Santa Marta, Solana de los Barros y Villalba de los Barros.

11,6 millones de euros

Sánchez indica que ante la violencia de género «hay que seguir insistiendo en educar, sensibilizar, prevenir y concienciar» e incide en que por parte del Gobierno están »poniendo toda la carne en el asador en lo que es desarrollar campañas de sensibilización y prevención».

Para ello asegura que están reforzando la red de recursos con las oficinas de igualdad, los puntos de atención psicológica, los centros de crisis 24 horas y el instituto y las casas de la mujer. «Destinamos 11,6 millones de euros en los presupuesto de 2026 en materia de igualdad y violencia de género», detalla Sánchez.

«La sensibilización tiene que ser a toda la sociedad, pero hay que insistir en la gente joven porque obviamente no podemos eludir que se está produciendo una banalización de la violencia de género por parte de los jóvenes. Le están quitando importancia. Hay una radicalización de la sociedad, con postulados tanto de extrema izquierda como extrema derecha, que está produciendo que la gente joven quite importancia a la violencia de género y la violencia sexual. Es ahí donde tenemos que insistir, en concienciar que existen determinados comportamientos que ellos han naturalizado o están normalizando. Todos sabemos que no se puede pegar, agredir y matar, pero tampoco se puede ver el móvil de tu pareja ni controlar su forma de pensar, vestir o relacionarse», afirma Sánchez, que apunta a que están trabajando en un proyecto sobre violencia digital con medio centenar de colegios e institutos.