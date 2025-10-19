HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una manifestación del 8 de marzo en Cáceres. Hoy
Según la Secretaría General de Igualdad

Navalmoral y Tierra de Barros, «puntos calientes» de la violencia de género

La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, indica que los presupuestos de 2026 incluyen la apertura de una nueva oficina de igualdad en Tierra de Barros

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:47

Comenta

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, asegura que «en Extremadura hay puntos con un mayor índice de ... delitos de violencia de género y violencia sexual». En concreto alude a la zona de Navalmoral de la Mata y Tierra de Barros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  3. 3 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  4. 4 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  5. 5

    Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  6. 6 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  7. 7 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  8. 8

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  9. 9 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  10. 10 640 aspirantes se presentan este sábado para 68 plazas de Policía Local en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Navalmoral y Tierra de Barros, «puntos calientes» de la violencia de género

Navalmoral y Tierra de Barros, «puntos calientes» de la violencia de género