152 estudiantes de Extremadura vuelven al cole gracias al braille: una herramienta para la educación inclusiva Los alumnos ciegos y con discapacidad visual de Extremadura de todos los ciclos educativos se incorporan a las aulas con el apoyo de la ONCE

Irene Toribio Martes, 9 de septiembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

Volver al cole tiene que ser igual para todos. Este septiembre, 152 estudiantes de Extremadura ciegos o con discapacidad visual inician un nuevo curso escolar acompañados del braille, una herramienta que desde hace 200 años abre las puertas al conocimiento y a la igualdad de oportunidades. Gracias al apoyo de los equipos especializados de la ONCE, estos alumnos pueden participar activamente en clase y desenvolverse con independencia en su entorno escolar. Una herramienta inclusiva que hace que la vuelta al cole se convierta en un recordatorio del poder del aprendizaje accesible y de la importancia de construir escuelas para todos.

«Un total de 7.250 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de toda España afrontan estos días el comienzo del curso escolar. El 99% lo hace en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE. De esta forma, el alumnado sigue las mismas pautas que el resto de los compañeros sin discapacidad visual», apuntan desde la ONCE.

El braille en los colegios extremeños

Durante este curso 2025/2026, los 311 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual de Extremadura se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 31 escolares participan en la Educación Infantil; 39 están escolarizados en Educación Primaria; 20 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 3 cursan Bachillerato; 6 se enfrentan a la Universidad; y el resto está inscrito en el resto de tramos educativos y tipos de enseñanzas.

Por provincias, Badajoz cuenta con 97 estudiantes y Cáceres con 55.

Qué es el braille

El braille es un código de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información, expresarse de manera creativa, realizar actividades cotidianas de manera autónoma y, en definitiva, promueve su desarrollo personal y su participación social de forma activa a lo largo de toda la vida.

El alumnado con ceguera total y parte del alumnado con deficiencia visual grave utiliza este código de manera habitual, tanto para tareas escolares como para actividades vinculadas al ocio y tiempo libre.

La adquisición de un código de lectoescritura es clave para garantizar el acceso al currículo y la participación activa del alumnado. En el caso de los estudiantes con ceguera o deficiencia visual grave, el braille se convierte en una herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma.

Materiales y métodos adaptados al braille

Todos los libros de texto y materiales impresos se transcriben a braille gracias al Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO). Mapas, gráficos y maquetas se elaboran en relieve o 3D para facilitar la comprensión, y los centros se rotulan también en braille para que los alumnos se desplacen de forma autónoma.

El aprendizaje del braille se potencia con el método «Braitico», que combina materiales manipulativos y tecnología, acompañando al alumnado desde las primeras interacciones táctiles hasta la lectura y escritura avanzada.

Además, el braille se integra en dispositivos tecnológicos y juegos accesibles, promoviendo entornos inclusivos donde su uso es tan habitual como el de la tinta.

Equipos especializados de apoyo educativo

Gracias a los equipos específicos de atención educativa, formados por maestros de la ONCE y de la Administración, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de braille y tiflotecnología, y profesionales de animación sociocultural, los alumnos estarán acompañados en las aulas.

Su labor incluye apoyar al alumnado en el aula, asesorar a los docentes y acompañar a las familias, garantizando que todos puedan seguir el currículo ordinario en igualdad de oportunidades. Actualmente hay más de 400 profesionales en toda España, 11 de ellos en Extremadura, trabajando de forma multidisciplinar para promover la plena inclusión.