La vuelta al cole más cara: esto es lo que gastarán las familias extremeñas este septiembre

Cada septiembre trae consigo un aire de renovación, pero también un inevitable recordatorio del gasto que implica preparar a los hijos para un nuevo curso escolar. Mochilas recién estrenadas, ropa nueva, tablets, uniformes, libros… se suman a una lista que, para muchas familias, supone un esfuerzo económico considerable. El impacto en el presupuesto familiar no se limita a los artículos visibles: matrículas, comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares multiplican los gastos, obligando a los hogares a planificar con cuidado y a equilibrar la ilusión de un nuevo curso con la realidad financiera que exige. Y este año, la vuelta al cole será este año un poco más cara para las familias españolas.

Coste medio de la ‘vuelta al cole’ por alumno Uniforme 229,79€ Material y extras 95€ Libros de texto 192,26€ 517,05€ *Si el colegio solicita una tablet hay que sumar entre 70 y 200€ Coste medio de la ‘vuelta al cole’ por alumno Uniforme Material y extras 229,79€ 95€ 517,05€ Libros de texto 192,26€ *Si el colegio solicita una tablet hay que sumar entre 70 y 200€ Coste medio de la ‘vuelta al cole’ por alumno Uniforme 229,79€ Material y extras 95€ Libros de texto 517,05€ 192,26€ *Si el colegio solicita una tablet hay que sumar entre 70 y 200€ Coste medio de la ‘vuelta al cole’ por alumno Uniforme 229,79€ Material y extras 95€ Libros de texto 192,26€ *Si el colegio solicita una tablet hay que sumar entre 70 y 200€

Según el análisis del comparador financiero Banqmi, el gasto medio por alumno en el curso 2025-2026 alcanzará los 422,05 euros, lo que supone un incremento del 1,59% respecto al curso anterior (415,43 euros). En siete años, la factura escolar se ha encarecido casi un 15%.

Este incremento se concentra en dos partidas básicas: los uniformes, que se sitúan en 229,79 euros de media, y los libros de texto, con 192,26 euros. Se trata de los precios más altos registrados desde que el portal financiero elabora este informe.

Extremadura, entre las comunidades más baratas

A pesar de esta tendencia al alza, no todas las comunidades se ven afectadas del mismo modo. Así lo apunta el citado estudio. La Comunidad Valenciana lidera el gasto con una media de 481,30 euros por alumno, seguida de Cataluña (462,67 €) y Navarra (456,45 €). En el lado opuesto, Extremadura aparece como la autonomía más barata, con 391,52 euros, por debajo de Castilla-La Mancha (397,94 €) y Canarias (398,87 €).

En el caso extremeño, también el coste de los uniformes resulta más asequible: 211,02 euros de media, frente a los más de 257 € de Cataluña o los 254,90 € de Navarra. Según el estudio, esta diferencia se debe a que algunos centros de la región permiten prendas genéricas o acuerdos con varios proveedores, lo que reduce la factura final.

Los libros y el uniforme, los gastos más altos para las familias

El encarecimiento de los libros responde a la incorporación de nuevos materiales y licencias digitales, especialmente en Infantil y Primaria. «Cada vez se necesitan más manuales en asignaturas no troncales, lo que incrementa el gasto por alumno», explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Marisol, madre de dos hijos en Educación Infantil en Badajoz, comenta cómo la realidad supera las cifras: «Solo en libros me he gastado unos 280 euros. Y aún falta la matrícula y el uniforme».

El informe también advierte de que comprar el uniforme directamente en el colegio puede elevar el coste medio hasta 250,61 euros, frente a los 208,98 euros de adquirirlo en una tienda generalista.

Ante esta presión económica, Gallardo recomienda planificar con más antelación el gasto escolar. En la misma línea, Iñigo Batuecas, responsable de Banco Mediolanum en Madrid-Centro, aconseja «repartir los desembolsos a lo largo del año para evitar que septiembre suponga un golpe al presupuesto familiar».

«Entre libros, uniforme y comedor, prácticamente se va un sueldo entero»

A estos costes hay que sumar los servicios complementarios que muchas familias necesitan para conciliar, como el comedor escolar, el aula matinal o las actividades extraescolares, que elevan aún más la factura final de septiembre. «Entre libros, uniforme y comedor, prácticamente se va un sueldo entero», lamenta el padre de otro alumno de Educación Primaria. Un estudio de Idealo ha incluido estos gastos y sentencia que este año, el coste medio por alumno, alcanzará los 501,26 euros. La vuelta al cole es ya el segundo mayor pico de gasto del año, solo superado por la Navidad.

Estrategias de ahorro

Historias como estas humanizan los números: detrás de esos más de 500 euros por alumno hay familias ajustando presupuestos, sacrificando algún que otro capricho y buscando alternativas para que la vuelta al cole no se convierta en un estrés financiero insostenible. Porque en muchos hogares, la vuelta al cole ya no es solo un gasto: es un ejercicio de planificación y creatividad.

Heredar uniformes y material escolar de hermanos o primos, comprar libros de segunda mano o participar en bancos de intercambio organizados por asociaciones de padres son soluciones cada vez más frecuentes entre las familias.

Ante esta presión en los presupuestos, planificar con antelación y aprovechar estrategias de ahorro es clave para afrontar la vuelta al cole sin sobresaltos.