Guardiola inicia la campaña en Hervás como «símbolo de la unidad» en la defensa del medio natural

La candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha iniciado su campaña electoral este viernes en la localidad cacereña de Hervás porque tanto este municipio como el resto del Valle del Ambroz y del Jerte se han convertido «en un símbolo de unidad» en la defensa del medio natural y de coordinación entre las instituciones.

Este verano la región sufrió una oleada de incendios «sin precedentes» y los vecinos de toda esta zona se han llevado «la peor parte» con el de Jarilla, pero «no estuvieron solos» y les quiere transmitir un mensaje: «Ni lo estuvieron, ni lo están, ni lo van a estar».

Desde el PP entienden que la política tiene que ser esa herramienta para solucionar los problemas de la gente, para dar respuestas a sus necesidades, a la par que ha considerado como «uno de los mejores ejemplos» la gestión de esta emergencia con los bomberos forestales del Infoex al frente, con el resto de recursos que estuvieron «peleando y dando la cara frente al fuego», con los vecinos y con los alcaldes de toda la zona.

La política popular ha destacado las medidas «urgentes» aprobadas en un consejo de gobierno extraordinario que se celebró en Hervás y dirigidas a paliar los efectos del fuego, además de ayudas a agricultores y ganaderos y a las empresas del sector turístico u obras de emergencia para asegurar el abastecimiento de agua a las poblaciones de la zona.

138 plazas de bomberos forestales desde el 1 de diciembre

Desde el 1 de diciembre, ha sumado, el Infoex cuenta con 138 plazas de bomberos forestales conductores, «acabando por fin con esa temporalidad y teniendo afortunadamente a partir de ahora los mismos recursos para prevención que para extinción». «Ante tanto bulo nosotros lo que hacemos es cumplir», ha incidido, junto con que el pasado martes en Consejo de Gobierno han dado luz verde al plan forestal de Extremadura.

Con ello, se pone «fin a décadas de inacción» y se cumple «una demanda histórica que tenía el sector», de la mano de un plan que cuenta con un presupuesto de 364 millones de euros para los próximos 10 años.

35 millones para obras forestales

Además, y como quieren que esta región «se consolide como ese referente en la gestión forestal», van a aprobar en los próximos días un acuerdo marco dotado con 35 millones de euros para los próximos dos años, que va a permitir agilizar las contrataciones de las obras forestales «que también son tan necesarias».

«En definitiva, nosotros somos un gobierno que responde, somos un gobierno serio, responsable, que no se achica ante la adversidad y que defendemos lo nuestro que es lo de todos los extremeños», ha hecho hincapié, para resaltar que, por eso, le gustaría que el próximo 21 de diciembre «haya más confianza para poder seguir haciendo más Extremadura».

Finalmente, y preguntada por reuniones con representantes del sector y posibles mejoras o aumento de plantillas, María Guardiola ha explicado que «siempre es momento de hablar», que «siempre» están «dispuestos a escuchar», y lo han hecho antes de llegar al gobierno, en el mismo y «por supuesto» lo seguirán llevado a cabo.

«Como es lógico, claro que necesitan más personal y nosotros vamos a ir dando respuestas a todas esas demandas y reivindicaciones justas que ellos vienen pidiendo, tanto en el sueldo, en su estatus profesional», ha ahondado, a la vez que ha sostenido que «ya es hora de que un gobierno lo empezara a reconocer» y que desde el que preside «desde luego» lo están haciendo y van a seguir dando pasos en ese sentido.