Guardiola presenta un programa para que «Extremadura siga lanzada» La candidata del PP ha dibujado una región ideal desde que ella gobierna, no se ha referido a sus adversarios y ha anunciado más bajada de impuestos, autovías a Olivenza y Montijo y más cobertura para los autónomos, entre otras medidas de un programa con 608 puntos

J. López-Lago Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

María Guardiola ha entrado en la sala donde esta mañana ha presentado su programa electoral en Badajoz acompañada de su número dos en el gobierno y secretario general del partido Abel Bautista, pero ha continuación ha dejado claro que cederá un protagonismo especial a dos mujeres en la campaña electoral que arranca este viernes. Primero Mercedes Morán, su consejera de Agricultura, y después Elena Manzano, portavoz de la Junta y al frente de Hacienda, quienes han presentado un resumen del programa con el que el Partido Popular pedirá el voto este 21 de diciembre. Ese documento contiene 608 medidas que, según Guardiola, servirán para seguir impulsando la región. «Imaginad lo que podríamos hacer en los próximos cuatro años con una Extremadura lanzada», ha declarado Guardiola, que ha dibujado una comunidad que solo arroja cifras positivas desde que ella gobierna hace dos años y cinco meses. La presidenta de la Junta de Extremadura, hoy como candidata del PP, no ha hecho este miércoles alusiones directas a sus adversarios, tan solo habló de «bloqueos», «extremismos» y «populismos».

La presentación del programa del PP para el 21-D ha sido en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. En una de las salas laterales se han dispuesto 88 sillas para un auditorio de aproximadamente un centenar de personas. Han venido a arropar a la candidata sus consejeros en el gobierno de la Junta, concejales de Badajoz, algunos alcaldes y los integrantes de su lista a la Asamblea. Con puntualidad británica, Guardiola ha entrado en sala con tambores de fondo y un rasgueo de rock que han conseguido una atmósfera épica en apenas unos segundos antes de que ese preludio diera lugar al himno popular, sintonía que a partir de hora ambientará salas recintos de toda la región en sus diferentes versiones.

De cara al 21D ya se conocen las dos palabras fuerza del eslogan: Confianza y Extremadura. En la imagen elegida para este primer cartel que anticipa lo que será la campaña Guardiola luce un jersey de color verde campestre. Sin grandes anuncios concretos y de manera general, Guardiola y su equipo han hablado de bajadas de impuestos, de medidas para los autónomos con que la Junta cubrirá los dos primeros meses de incapacidad temporal, de ejecutar la Ronda Sur en Badajoz y ampliar la Ronda Norte en Cáceres, así como de una «dotación histórica» para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Es cierto que el programa de mano que esta mañana se ha repartido contiene promesas más concretas. Como rebajar la edad de los cribados de cáncer de mama a los 45 años; la puesta en marcha de 8 centros de convalecencia y cuidados en entornos rurales; 5 nuevos polígonos industriales y 3 parques empresariales (sin citar ubicación); un plan Forestal 2026-2035 con 198 medidas; retomar la construcción de «autovías clave» como la EXA1 Badajoz-Olivenza, Montijo-A5, conexión Jerez A-66; o una red de teatros para municipios de 2.000 a 5.000 habitantes con 136 funciones al año, por citar algunas de las 40 medidas que contiene un libreto temático cuyo código QR lleva a las 608 medidas anunciadas. Su programa Guardiola lo ha descrito como «un manual de política seria, un mapa de certezas que nos a va a guiar en tiempos de manipulación, de ruido político».

Ampliar Mercedes Morán (i), María Guardiola y Elena Manzano este miércoles en Badajoz. José Vicente Arnelas

A los socialistas Pedro Sánchez y su rival directo, Miguel Ángel Gallardo, ni los ha citado. Tampoco a los casos de corrupción del PSOE ni al resto de partidos. La candidata popular esta mañana se ha centrado, sobre todo, en vender su gestión de estos casi dos años y medio. Ha hablado de haber modernizado los servicios públicos, de que hay más docentes, menos lista de espera quirúrgica y ha sacado pecho con los últimos datos del paro. «20.800 empleos creados desde que llegamos al gobierno, una media de 17 empleos diarios», ha proclamado antes de decir que con el PP en la Junta se ha registrado la cifra más baja de paro de noviembre, como ya ayer destacaron sus portavoces. También ha presumido de que han bajado impuestos y de que seguirán haciéndolo si siguen gobernando. Concretamente, ha hablado de que antes de su llegada Extremadura era «un infierno fiscal» y con el PP llegó la «justicia tributaria». Según sus cuentas, han devuelto 120 millones de euros a los extremeños y han recaudado 230 millones más gracias a sus rebajas en el IRPF y la supresión de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, tal y como concretó después Manzano.

Un flanco que preocupa al PP ante el previsible crecimiento de Vox es el campo, por eso la consejera de Agricultura Mercedes Morán se ha encargado en su turno de fijar un mensaje que previsiblemente los populares querrán remachar de aquí al día 21. «Que quede claro, el Partido Popular fue el primero en oponerse a las normas que asfixian al campo», ha dicho Morán subiendo la voz, prácticamente gritando, para que Vox no le arrebate ese discurso.

El acto ha durado media hora justa y ha dejado claro que el cierre de filas del PP con Guardiola es total. «Ayer te escuché decir que Extremadura es imparable. La que eres verdaderamente imparable eres tú, presidenta», ha rematado Manzano antes de que se activase toda la escaleta electoral de aplausos, indicaciones para levantarse y expresar aclamación, música a todo trapo, abrazos y muchas sonrisas.