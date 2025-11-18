La Junta crea las 138 plazas de bomberos forestales con jornada todo el año

La Junta de Extremadura ya cuenta con 138 nuevas plazas de bomberos forestales con jornada de trabajo durante todo el año en lugar únicamente durante ... la temporada de peligro alto de incendios, lo que dará más estabilidad a la plantilla y permitirá mejorar las labores de prevención de incendios forestales.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes un decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para aumentar al 100% la jornada de trabajo de 138 puestos de bombero forestal conductor con el objetivo de que realicen su labor durante todo el año.

Hasta el momento, estos profesionales prestaban sus servicios únicamente durante la época de peligro alto de incendios, unos seis meses al año. De esa forma, además de dedicarse a las tareas de extinción también contribuirán a las labores de prevención durante todo el ejercicio.

Como destaca el Gobierno regional, esta ampliación forma parte de las medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano y a incidir en la prevención para evitar nuevas catástrofes de este tipo en el futuro.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que de esta forma se cumple una de las medidas comprometidas en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que tuvo lugar en Hervás a finales de agosto, en la que se acordaron actuaciones urgentes para afrontar las consecuencias de incendios forestales como el de Jarilla, que afectó al norte de Cáceres.

Manzano ha apuntado que con esta medida «convertimos lo que era empleo temporal en estable», reconociendo de ese modo la importante labor que realizan estos profesionales. La creación de las plazas tendrá carácter inmediato, a partir del 1 de diciembre, y se repartirán por toda la comunidad. Con ello, la plantilla del Plan Infoex se eleva de 856 a 994 trabajadores.

Adscripción temporal

Según ha explicado Manzano, la provisión de estas plazas se llevará a cabo en primer lugar con los trabajadores fijos que tienen derechos adquiridos y que podrán acogerse a estos puestos mediante una adscripción provisional.

A continuación se realizará un llamamiento mediante bolsa, lo que permitirá que el resto de las plazas se ocupe por los profesionales que actualmente trabajan en esa labor.

Por último, será necesario realizar unas pruebas selectivas para la adscripción definitiva de las plazas.