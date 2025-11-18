HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Medios del Infoex y bomberos en el incendio de Jarilla del pasado verano. HOY

La Junta crea las 138 plazas de bomberos forestales con jornada todo el año

Los trabajadores actuales podrán optar a esos puestos por adscripción provisional y a través de bolsa

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:13

La Junta de Extremadura ya cuenta con 138 nuevas plazas de bomberos forestales con jornada de trabajo durante todo el año en lugar únicamente durante ... la temporada de peligro alto de incendios, lo que dará más estabilidad a la plantilla y permitirá mejorar las labores de prevención de incendios forestales.

