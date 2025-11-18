Las ayudas al turismo por los incendios forestales se amplían a Pinofranqueado, Caminomorisco y El Torno El Consejo de Gobierno modifica los límites de 39 zonas de especial protección para las aves

Las ayudas al sector turístico por los incendios forestales que tuvieron lugar el pasado verano en la región, y que en principio sólo se destinaban a empresas de trece localidades, se amplían a otros tres municipios. Los negocios de Pinofranqueado, Caminomorisco y El Torno también podrán optar a estas subvenciones, para las que se abre un nuevo plazo de solicitud de dos meses.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley por el que se

modifica la norma urgente que se aprobó en septiembre con ayudas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano.

Entre las medidas incluidas figuraba una convocatoria de ayudas para negocios del sector turístico, en concreto hoteles, alojamientos rurales, restaurantes y empresas de actividades, dotada con 300.000 euros. Pero se limitaba a las trece localidades que sufrieron evacuación, confinamiento o aislamiento por los incendios, ya que se estimó que estas decisiones afectaron a sus reservas. Un total de 116 establecimientos han solicitado estas subvenciones, que pueden llegar a un máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Ahora el Gobierno regional amplía el número de municipios incluidos, incorporando a El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado. La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que se incorporan estas localidades porque fueron las más afectadas.

Junto a esto, se suprime el apartado que limitaba las ayudas a empresas dedicadas a actividades turísticas alternativas a los municipios donde se produjeron evacuaciones de viviendas aisladas. «Se ha constatado que en dichos municipios numerosas empresas turísticas sufrieron cancelaciones y pérdidas como consecuencia de los incendios», explica el Gobierno regional.

Por último, se aumenta la dotación para poder atender todas las necesidades detectadas. Pasa de 300.000 a 666.000 euros. Y se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de dos meses para las personas y entidades que pasan a tener la condición de beneficiarias.

Nuevos límites de ZEPA

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno se ha pronunciado a favor de la tramitación de un decreto por el que se modifican los límites de 39 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de trece lugares de importancia comunitaria (LIC).

Con esta norma se pretenden corregir errores cartográficos existentes en la delimitación de ZEPA situadas en núcleos urbanos y entornos poblacionales, así como obtener una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario.

Así, se actuará en las ZEPA de Monfragüe y las dehesas del entorno, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra Grande de Hornachos, Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos, Embalse de Valdecañas, Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava, Sierras de Peñalsordo y Capilla, Hurdes, La Serena y Sierras Periféricas, Río Tajo Internacional y Riberos, Llanos de Alcántara y Brozas, Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera, Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, Magasca Río y Pinares del Tiétar, Canchos de Ramiro y Ladronera, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos y Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque.

En cuanto a las ZEPA urbanas, la modificación afecta a las declaradas para la conservación de las colonias de cernícalo primilla en Almendralejo, Saucedilla, Trujillo, Fuente de Cantos, Guareña, Llerena, Zafra, Cáceres, Garrovillas, San Vicente de Alcántara, Brozas, Alburquerque, Jaraíz de La Vera, Ribera del Fresno, Belvís de Monroy, Jerez de los Caballeros y El Cachón de Plasencia.

La portavoz de la Junta ha explicado que con esta medida se pretende excluir del régimen de protección lugares que en realidad no tienen valores naturales significativos, pero que actualmente se ven condicionados para determinadas actividades. Manzano ha puesto como ejemplo el municipio de Garlitos, que cuenta con una residencia de ancianos terminada pero que no se puede poner en funcionamiento por estar en una zona protegida. También ha indicado que esta medida no afecta al complejo turístico de Valdecañas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas para la mejora de las capacidades avanzadas de las pequeñas y medianas empresas del sector del comercio minorista, correspondiente a los ejercicios 2025-2026, con un presupuesto de 3 millones de euros.

La convocatoria contempla como gastos elegibles las inversiones en digitalización comercial; eficiencia energética; inversiones tendentes a la optimización del consumo energético; inversiones productivas para la adecuación de los locales comerciales y mejora de su accesibilidad, y gastos en la contratación de servicios profesionales para el asesoramiento en marketing en punto de venta.

Las ayudas consistirán en una subvención del 60% de los gastos elegibles, que se eleva al 75% si se trata de localidades con menos de 5.000 habitantes. En ambos casos, el límite máximo por establecimiento es de 30.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para obras en consultorios locales o en helisuperficies de titularidad o disponibilidad municipal por algo más de 1 millón de euros. La cuantía máxima será de 70.000 euros en el primer caso y de 35.000 en el segundo.

Por último, se ha acordado el cese de Domingo Expósito Rubio como director general de la Función Pública, ya que forma parte de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas y es incompatible, y el nombramiento para ese puesto de Hugo Alfonso Curiel Rodríguez.