Salaya: «No tendría sentido liderar la oposición ahora; los alcaldes cuando pierden, se van»

Tranquilo, sereno, incluso sonriente y con alguna broma por medio. Comparece Luis Salaya por primera vez desde que los resultados del 28-M confirmaron que ... no continuará como alcalde. La noche del domingo ya señaló que «obviamente» no continuaría. Ejercicio de autocrítica y paso a una nueva etapa. Este miércoles ante los medios rompe dos días se silencio. La puerta de la sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres está cerrada y no hay quien la abra. «Se están cambiando las cerraduras, per ono tiene nada que ver con las elecciones», suelta con tono bromista.

Salaya pone fin a cuatro años como regidor en Cáceres y a ocho desde que llegó al Consistorio en 2015 donde ejerció como jefe de la oposición hasta 2019, antes de sentarse en el sillón de alcaldía. «No tendría sentido liderar la oposición ahora», refrenda. Abandona la política, vuelve a su empresa y deja claro también que su nombre no aparecerá en ninguna lista al Congreso o al Senado, pese a que defenderá desde la sociedad civil y ya sin cargos en el partido la opción de Pedro Sánchez para que el PSOE mantenga el Gobierno central. Eso sí, está dispuesto a tomar posesión como concejal el sábado 17 de junio. A continuación renunciará y el puesto correrá hasta el número 11 de la lista socialista, Alberto Serna.

«Hay gente que genera un sentimiento patrimonial sobre los candidatos, pero no he ganado las elecciones», incide Salaya que destaca su papel anterior, ya en la oposición. «He liderado la oposición como herramienta para llegar a la alcaldía y ahora se deben generar liderazgos nuevos. En este país decimos que nadie dimite, pues no. Nadie puede pensar que he abandonado mis obligaciones. He gobernado durante cuatro años muy difíciles, pero no tendría sentido liderar la oposición», confirma.

El propio Salaya ha admitido que le había trasladado con anterioridad al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, esa decisión de irse si no ganaba. Por contra, no fue así con los órganos de gestión del PSOE, donde causó sorpresa esa postura. El mismo Luis Salaya coincide en que hay un componente «personal», que tiene que ver con la idea de emprender otros caminos, dejar la vida pública y también dar peso en su día a día a su pareja y a la opción de ser padre en el futuro.

«Cuando antes empecemos un nuevo ciclo (en el partido) antes podremos consolidarlo», ha recalcado, además de descartar que impusiese su lista y una vez que no gana las elecciones se marcha y deja la responsabilidad para la que será nueva líder municipal, la secretaria local Belén Fernández.

«Ha tomado buenas decisiones y ha sabido liderar este partido. Lo mejor que podemos hacer es confiar en él, que es quien debe marcar el rumbo», afirma sobre Fernández Vara

Salaya no cree que haya malestar en el PSOE cacereño. «No sé nada de ese malestar y dudo que exista puesto que aún no se ha reunido la Ejecutiva», responde. Ha reconocido que no lo había hablado con los responsables de su partido a nivel local ya que no contemplaban perder las elecciones. «Era muy improbable», añade.

«No recuerdo haber hablado de esto con la secretaria local, pero es obvio que los alcaldes cuando pierden se van. No son muchos los casos de alcaldes que se queden en la oposición», corrobora. En este sentido, ha incidido en que hubiera sido un papel complicado tener que abordar cuestiones de índole municipal frente a partidos con los que ha llegado a acuerdos a lo largo del último mandato y entre los que no ha estado solo, ha señalado luego en conversación con los periodistas, el no adscrito Teófilo Amores. Ha mencionado acuerdos con el líder del PP, Rafael Mateos, al que adelantó su marcha en una llamada el domingo, a la vez que ha subrayado el papel de Unidas Podemos para sacar proyectos adelante en estos cuatro años.

Escenario difícil

«A falta de que se reúna la Ejecutiva y me digan qué idea tienen, mi idea es cumplir con la cortesía institucional, tomar posesión y después dejar el acta», concluye. Luis Salaya, en clave nacional, ha hablado de un «escenario difícil» por la convocatoria de elecciones generales en julio. «Pero si algo tiene Pedro Sánchez, matiza, es que siempre sale a flote». El todavía regidor cacereño ha continuado «Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por conseguir todos los votos posibles para Pedro Sánchez. Haré lo que el partido me pida. No seré alcalde pero si me quieren para algo estaré a su disposición. No voy a ser un problema».

Sobre los pactos, Salaya espera que los populares tengan la «cintura necesaria» para prescindir de Vox. Sí ha admitido que recibió una llamada del candidato en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, para darle las gracias por su trabajo. «La educación es algo positivo en todos los escenarios. Y el candidato de Vox ha sido una persona educada, desde luego. Con independencia de la parte ideológica», afirma.

Sobre el escenario político regional, se ha limitado a destacar la figura de Fernández Vara «por el servicio que ha prestado» así como «el apoyo» que le ha dado. «Ha tomado buenas decisiones y ha sabido liderar este partido. Lo mejor que podemos hacer es confiar en él, que es quien debe marcar el rumbo», ha rematado.