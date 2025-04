Vox no pone como condición entrar en el Gobierno de Cáceres para negociar su apoyo al PP

No hay líneas rojas. La expresión la utilizó durante la campaña el candidato del PP y próximo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la ... repite ahora Eduardo Gutiérrez, líder local de Vox, la formación cuyo apoyo necesitan los populares para hacer buenos los resultados del 28-M y hacerse con el Gobierno municipal. Hasta ahora los contactos entre los representantes de ambos partidos han sido protocolarios y aún no se ha abierto una negociación oficial. En todo caso, Gutiérrez avanzó este martes a HOY que debe ser el PP el que proponga y lleve la iniciativa.

«Vamos a escucharles y ver qué nos proponen. Es el PP el que debe formar gobierno, aunque nosotros defenderemos nuestro programa electoral», resume. Entre las prioridades que se marcan aparecen cuestiones como la rebaja de impuestos, la recuperación de la Ribera del Marco o reforzar las asociaciones y colectivos vecinales, así como poner en primer plano los presupuestos participativos. No se vislumbran en eso diferencias de fondo entre las dos formaciones.

Proyectos e ideas del PP

Vox, de entrada, no se sienta a negociar con exigencias como formar parte del Ejecutivo local a partir del 17 de junio o asumir concejalías de forma directa por alguno de sus dos ediles.

«No exigimos formar parte del Gobierno», concreta Eduardo Gutiérrez, que insiste en que la negociación se abrirá para Vox con un periodo de escucha en el que tendrá que ser la otra parte, el PP, la que presente sus proyectos e ideas para los cuatro próximos años. Eduardo Gutiérrez, cacereño de 51 años y licenciado en Veterinaria, ejercerá como portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, que gana un representante más con Raquel Mirat, licenciada en Derecho y cuyo nombre ya estaba en las quinielas para haber liderado la candidatura. Hasta ahora Vox solo había tenido un concejal, Teófilo Amores, aunque este decidió abandonar y se quedó como no adscrito por discrepancias con la dirección.

Eduardo Gutiérrez llamó a Luis Salaya para «agradecerle su trabajo como alcalde estos cuatro años»

Sobre ese acuerdo entre Vox y el PP, Eduardo Gutiérrez asume que es imposible una coincidencia en la votación contra la investidura de Mateos entre su partido, Unidas Podemos y el grupo socialista. «No vamos a votar con el PSOE y Podemos, pero el PP no puede darlo todo por descontado». Afirma que se deben abordar propuestas concretas y que las mismas recojan elementos que aparecen en el programa electoral.

Reseña Gutiérrez en un primer análisis que los populares tienen dos opciones, un acuerdo de legislatura que daría tranquilidad para trabajar a partir de junio o acuerdos puntuales para sacar adelante asuntos del día a día que afecten al contenido de comisiones, inversiones, presupuestos... Ese formato es el que tendrán que definir.

Lo que sí se descarta, puntualizan en Vox, es que vaya a haber recortes en ayudas sociales. «Se está lanzando ese mensaje de forma interesada y no refleja la realidad. Vamos a luchar por optimizar recursos y por lograr que las ayudas lleguen a quien de verdad lo necesita, en ningún caso planteamos subvenciones o apoyos a determinados colectivos por ser afines a tal o cual partido», concluye.

Eduardo Gutiérrez reveló este martes que había llamado a Luis Salaya «para agradecerle personalmente su trabajo por Cáceres en estos años». En el PP se apunta que un acuerdo con Vox similar al que han protagonizado PSOE y UP no es descartable, sin necesidad de que se forme un Gobierno bipartito. Los populares reseñan que no solo se sentarán con Vox en estos días sino que también darán la palabra a UP y PSOE.