Salaya: «Esta derrota no tiene paliativos; dejaré la primera línea de la política»

Luis Salaya, el candidato del PSOE a la alcaldía de Cáceres, ha perdido las elecciones y su valoración ha sido clara, sin rodeos. Cuando aún ... no había terminado el escrutinio, ya ha comparecido para decir que «esta derrota electoral no tiene paliativos y es un resultado notablemente peor» de lo que esperaban.

Pero ha ido más allá, y ha asegurado que deja el Ayuntamiento cacereño. «El PSOE tendrá que reflexionar sobre lo que ha hecho y lo único que está claro es que no seré yo quien lidere esa reflexión porque obviamente no estaré en el Ayuntamiento durante la próxima legislatura», ha afirmado.

Y por si no quedaba claro, lo ha vuelto a repetir, rodeado de los compañeros de partido que van en la lista que presentó el PSOE para Cáceres. «Ahora tenemos que hablar mucho de si tomaré posesión o no porque mi compromiso entiendo que llega hasta la investidura, pero no estaré en el Ayuntamiento la próxima legislatura. Dejaré la primera línea de la política. Seguiré trabajando con mi partido al que debo mucho y seguiré trabajando en la militancia como siempre, pero volveré a mi actividad profesional, que es lo que corresponde en un momento como este», ha dicho. Hay que recordar que antes de ser alcalde tenía una agencia creativa de Recursos Humanos.

Salaya ha apuntado que en estos cuatros años que deja atrás tenía dos misiones: «Una con la ciudad que está más que cumplida y en la que mi equipo ha dado sobradamente la talla, y otra, con mi partido, que en este caso no está cumplida».

Ha reconocido que «la tendencia es mala y la tormenta es dura no solo meteorológicamente», refiriéndose no exclusivamente a la noche gris de esta jornada electoral, sino también a los propios resultados de los comicios. «La responsabilidad de un alcalde del PSOE es aguantar la tormenta y no la hemos podido aguantar», ha reconocido.

«Estoy convencido de que Rafa Mateos es una buena persona y tiene los mimbres para ser un buen alcalde», ha dicho Salaya, que ya le ha felicitado

Salaya también ha hecho un pequeño balance que ha sabido a despedida de estos últimos cuatro años. «Esta ciudad nos ha dado la oportunidad de gobernar dos años después del covid con mucho cariño y mucho respaldo y a eso estamos agradecidos. Cuando gestionamos la pandemia dábamos por amortizada la legislatura, entendíamos en aquel momento que entrábamos en tiempo de descuento y luego las acciones de gobierno nos han llevado a tener mucha esperanza de poder revalidar en el Ayuntamiento, pero no ha sido así», ha apuntado.

«Nos llevamos una cosa positiva, que es que durante los próximos años buena parte de los debates y de los temas de esta ciudad discurrirán por la senda que ha marcado el partido socialista», ha añadido. En ese sentido, ha nombrado el agua como asunto de prioridad, la revitalización de la Ribera del Marco y la necesidad de suelo industrial para que esta ciudad pueda crecer.

Por último, ha asegurado que ya ha felicitado al candidato del PP, Rafa Mateos. «Estoy convencido de que es una buena persona y tiene los mimbres para ser un buen alcalde, así que espero que desde el Ayuntamiento de Cáceres se siga siendo ambicioso por el futuro de esta ciudad».