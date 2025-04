El cacereñismo político busca su espacio

En un ejercicio de ficción política, a estas alturas solo posible en una hoja de cálculo, la unión de las fuerzas cacereñistas o con un ... mensaje más en clave local habría permitido sumar hasta dos concejales en Cáceres. Los mismos que ha obtenido Vox y que le dan la fuerza suficiente para ser influyente en el próximo Gobierno liderado por el PP de Rafael Mateos. A las municipales de mayo se presentaron diez partidos, pero solo cuatro estarán presentes hasta junio de 2027 en la Corporación: PP. PSOE, Vox y Unidas Podemos. El resto se quedan fuera, aunque la suma de los votos que cada uno de ellos consiguió arroja una cifra nada desdeñable: 4.741 votos.

«Son casi 5.000 votos perdidos. Y ha sido así porque han primado los intereses particulares. Lo había advertido. Lo hablé con ellos, en política hay que ser generosos», reflexiona Francisco Piñero. Este empresario del sector de los electrodomésticos fue el cabeza de cartel de Ciudadanos. Logró 926 votos. Asegura que si hubiese articulado una candidatura por su cuenta y sin la enseña de la formación liberal, su resultado hubiese sido mucho mejor. «La marca Cs me restaba votos, más que dármelos. La división entre los que hemos defendido distintas propuestas cacereñistas nos ha penalizado. Ha faltado unión», afirma.

Entre las seis formaciones que no logran presencia municipal, la principal por número de apoyos es Cáceres Viva. Llegó a 1.777 votos. Más lejos quedan Somos Cáceres (662), Levanta (590), Juntos por Extremadura (563) o Una Extremadura Digna (223).

«En nuestro caso el problema es que no hemos sabido trasladar el mensaje en los grandes núcleos urbanos. Hemos llegado a los pequeños pueblos, pero no a la ciudad», analiza Leopoldo Barrantes. Es el secretario general de Cacereños por Cáceres, integrado en Levanta con Extremeños y Extremadura Unida. Es un caso llamativo puesto que ha logrado una destacada presencia en la provincia con 49 concejalías y casi 5.000 votos.

Tiene mayoría en municipios como Belvis de Monroy, Majadas, Plasenzuela o Serrejón y presume de estar por encima de formaciones con mayor estructura o implantación. «Levanta tiene más concejales que Vox, Cs y Unidas Podemos. Algo debe significar esto», resume Barrantes, que cree que su denuncia sobre la falta de servicios o dotaciones ha calado en el mundo rural pero no ha logrado conectar lo suficiente con el mundo urbano.

Ampliar Piñero vota el 28-M. Era la opción cacereñista de Cs, pero dice que le penalizó la marca. HOY

«La gente quiere que su voto sea útil. Ve cinco siglas distintas y acaba votando en clave nacional. Hemos hecho una reflexión y al menos hemos logrado un acuerdo para que el voto no se disgregue de nuevo en las elecciones generales». Se refiere Barrantes al llamado Bloque Extremeño, una unión de partidos locales y regionales para las próximas generales de julio. Tendrá como candidato por Cáceres a Francisco Alcántara, presidente fundador de Cáceres Viva, curiosamente el partido que rompió la coalición cacereñista poco después de haberse sumado a ella para las municipales.

Bloque Extremeño integra a Cacereños por Cáceres, Cáceres Viva, Extremeños, Extremeñistas y Juntos por Extremadura con el objetivo de colocar un representante en el Congreso de los Diputados. «Por fin se ha conseguido lo que muchos extremeños y extremeñas llevaban años pidiendo», se destaca desde Cáceres Viva.

Sin embargo, no se han sumado a esta iniciativa Extremadura Unida, aún con el histórico Pedro Cañada al mando, ni Somos Cáceres, que tenía como candidata en Cáceres a la alcaldía a Raquel Iglesias. A nivel provincial este partido ha logrado mayoría en Zarza de Montánchez y podría incluso hacerse con la alcaldía. En Cáceres ciudad ha sido el tercero más votado entre los que se quedan fuera.

'Pon un cacereño en el Congreso', el lema de Somos Cáceres para el 23-J. Vela y Piñero se han desvinculado ya de Levanta y Ciudadanos

«Nacimos en febrero y en un tiempo récord hemos logrado un resultado más que destacado. Seguimos adelante, aunque hubiésemos preferido que las generales fuesen en noviembre», incide Iglesias. Será la candidata de esta formación cacereñista el 23-J con el lema 'Pon un cacereño en el Congreso'. Admite diferencias personales y programáticas con otras formaciones de corte local o provincial como Cáceres Viva, de ahí que una posible unión no fructifique.

Unidad

Sobre esa falta de unidad abunda Piñero, el candidato de Cs. «Lo he hablado con Alcántara y con Felipe Vela. Había que ir a lo que nos une, más que a lo que nos separa. De otra forma es imposible», coincide. Felipe Vela es otra figura de la política local que dio la sorpresa al concurrir con Levanta a los comicios municipales. Hoy ya no tiene relación con esas siglas. «En realidad no es una desvinculación –precisa– porque yo iba como independiente exclusivamente a las municipales. Finalizadas estas, no queda ninguna relación mía con sus futuros proyectos», reseña.

También concurrió como independiente con Cs Francisco Piñero, que en su día fue afiliado de la formación liberal, hasta que abandonó por discrepancias con la dirección.

Hoy está fuera. Reconoce que mantuvo conversaciones con dirigentes de Cáceres Viva para un posible acuerdo. Fue imposible. El resultado final de esa desunión de los minoritarios han sido 5.000 votos y cero concejales. Sin representación institucional en el Consistorio, el cacereñismo buscará ahora su espacio.