Diez opciones en Cáceres para elegir entre cambio o continuidad

Continuidad o cambio. Es el debate en el que se dirimen los cacereños con vistas al próximo 28 de mayo. Hasta diez formaciones distintas pretenden ... tener representación en la Corporación que salga de las urnas en los comicios. En 2019 fueron cinco las que consiguieron entrar y ahora repiten, con el PSOE de Luis Salaya en el Gobierno en busca de una mayoría suficiente que no descarta reforzar Unidas Podemos (UP), incluso integrándose en el Ejecutivo, tal y como ha incidido su cabeza de lista, Consolación López.

Por el otro lado del flanco ideológico, el PP de Rafael Mateos se rearma para la 'reconquista' de una plaza que ya fue suya entre 2011 y 2019. Vox llega con su candidato Eduardo Gutiérrez y aparece como socio natural, pero para saberlo todavía habrá que esperar.

Ciudadanos se presenta con el empresario Francisco Piñero como cabeza de lista de última hora. El reparto de los votantes de la formación liberal será clave en unas elecciones en la que el cacereñismo toma la palabra. De la escisión de Cs surgió Cáceres Viva con Francisco Alcántara. El no a la mina es su bandera. También pretenden ser decisivos Una Extremadura Digna (Óscar Pérez), Juntos por Extremadura (María Borrero) o Somos Cáceres (Raquel Iglesias). Pero si hay otro nombre que resurge, ese el del hombre que marcó la política municipal en tiempos de José María Saponi o Carmen Heras. Felipe Vela abandera Levanta Cáceres. Ha prometido un teleférico si llega al Ayuntamiento y tiene el peso suficiente. Hacia dónde se decanten los partidos minoritarios en caso de lograr representación puede resultar determinante en unas elecciones que dirimen si habrá continuidad o cambio para la capital cacereña.

Luis Salaya Candidato del PSOE a la Alcaldía «Sé que no me van a apoyar los que están radicalmente en contra de la mina»

CRISTINA NÚÑEZ. El sábado 15 de junio de 2019 un Luis Salaya (Zaragoza, 1988) al que le quedaban pocos días para cumplir los 31 años se hacía con el bastón de mando de Cáceres. La abstención de los cinco concejales de Ciudadanos (que no llegó a un acuerdo con el PP) permitió al actual alcalde recuperar el poder para el PSOE después de ocho años de mandato de la popular Elena Nevado. Esa mañana este licenciado en Derecho y fundador de la consultora Big Head Academy improvisó su discurso, no quiso prepararlo antes. Fue el inicio de cuatro años de mandato marcados por una pandemia que ha condicionado su gestión, argumenta. Confía en un resultado mejor que el de 2019 aunque prefiere no hablar de pactos. «El que quiera que gobierne el PSOE debe votar al PSOE».

–Cree que va a tener un resultado mejor que en 2019. ¿En qué se basa?

–Es lo que percibo en la calle, la gente me trata con cariño, soy bien recibido en todas partes. La gente valora que tanto yo como mi equipo hayamos estado en la calle durante toda la legislatura y saben que ha sido una legislatura muy difícil y que tenemos muchas cosas por terminar. A pesar de todo hemos cumplido el 80% del programa electoral.

–¿Cuál va a ser su principal reto si revalida su cargo?

–Cáceres no tiene suelo industrial con las características necesarias para atraer grandes industrias, y ese va a ser el principal reto para la próxima legislatura.

–¿Qué es lo que más le duele no haber cumplido?

–Hay una cosa muy simbólica que es el derribo del bloque C. Está el proceso de adjudicación terminando y va a empezar la obra en las próximas semanas, después de las elecciones. Me duele porque los vecinos de Aldea Moret son especialmente descreídos porque les han engañado mucho.

-¿Qué es lo que más le ha costado en estos cuatro años, más allá de la pandemia?

-A mí lo que más me cuesta en el día a día es no ser capaz en algunos casos de cambiar al ritmo suficiente el funcionamiento de la administración. Nosotros hemos mejorado los tiempos en los que se dan los permisos, mejorar muchos procedimientos internos pero seguramente porque vengo de trabajar siempre en empresas privadas en el ámbito de los recursos humanos creo que estoy consiguiendo poco a poco el funcionamiento del Ayuntamiento pero no me gusta cambiarlo poco a poco, me gustaría ser más rápida.

-¿Y el papel de los funcionarios? ¿Deberían ir más ágiles?

-En contra de lo que pueda decirse siempre he oído llorar mucho sobre los funcionarios a distintos alcaldes, yo aquí no he encontrado más que ayuda y ganas de trabajar. Responsabilizar sistemáticamente a la voluntad de los funcionarios el mal funcionamiento de la administración a mí me parece un error.

Revalidar su cargo Es el propósito de un alcalde que sostiene que ambiciona, más que perpetuar su memoria con una gran obra, hacer un proyecto de ciudad de cara a los próximos 20 años

–Todos los alcaldes dejan su huella en la ciudad con obras visibles. ¿Teme que no se le identifique con nada en concreto?

–Mi objetivo no es la posteridad, mi objetivo es el proyecto de ciudad completo que genere una mejora de verdad. Estoy muy orgulloso de la agenda de la ciudad, de cómo hemos podido ordenarla y distribuirla a lo largo del año, de atraer nuevos proyectos. Yo miro con esperanza a ese 5% de descenso del paro o a las 300 empresas más que hay. Yo podría haber centrado todos mis esfuerzos en hacer una obra muy imponente y que todo el mundo se acuerde de mí cuando la vea, pero no tengo ese interés. Arreglar una calle no es un proyecto de ciudad ni hacer pistas deportivas, un proyecto de ciudad es entender cómo va a ser en 20 años.

–Puso mucho interés en la Ribera del Marco, pero está igual...

–No sigue igual. Hemos tenido éxito. Hemos conseguido que gane nuestra visión de la Ribera del Marco, que se entienda que no puede ser un parque urbano y que tiene que estar vinculada a los usos tradicionales. Hemos conseguido proyectos europeos que van a afrontar la Ribera del Marco, hemos conseguido el cambio del colector y establecer un eje nueva con la Neocueva y con la red de caminos de la Ribera. Son proyectos que no se van a ver ya pero que son irreversibles.

-¿Cómo se pueden conciliar proyectos como las fotovoltaicas con la protección ambiental?

-Es posible. Especialmente cuando se trata de un crecimiento económico basado en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Precisamente las fórmulas en las que trabajamos buscan que ni la protección ambiental frene el crecimiento de la ciudad ni el crecimiento sea sinónimo de daño ambiental

–¿Podría responder si está o no favor de la mina?

––Si alguien me pregunta eso que se prepare para tomar café, no doy una respuesta rápida. Mi respuesta no es un sí o un no, estamos en un punto muy previo a un sí o un no rotundo. Es así en todos los partidos, el único partido que se ha mantenido linealmente en contra del proyecto es Unidas Podemos.

–Hay gente que se siente traicionada por su cambio de postura.

–Cuando cambian las circunstancias cambian las posturas, lo contrario es necedad. Ha nacido un proyecto nuevo, estábamos nítidamente convencidos de que era muy negativo para la ciudad un proyecto de mina a cielo abierto. El punto en el que estamos ahora es decirle a la empresa que si quieren que esto vaya adelante y que no vuelva a tener una gran oposición ciudadana tiene que venir vinculado a industrias que generen riqueza y puestos de trabajo. Ahora mismo estamos en un punto muy diferente al inicio, la planta de hidrógeno nos da una ventaja competitiva muy importante, la planta de hidrógeno y la planta de tratamiento del mineral que esta sí estuvo desde el principio, pero yo creo que podemos conseguir más cosas.

-¿Como qué?

-Yo creo que podemos conseguir alguna que otra industria auxiliar y que podemos pensar en otras industrias que vengan o bien en torno a la planta de hidrógeno que es un elemento crucial en la industrialización en los próximos años o bien directamente vinculados a los sectores más beneficiados de la explotación minera, es decir, al automóvil o a componentes, y en eso sí tenemos margen.

–Hay mucha gente que va a condicionar su voto al PSOE a su apoyo a la mina.

–No creo que sea un tema central en la campaña ni que vaya a ser un tema de decisión de voto, salvo para gente muy específica. Soy consciente de que no me van a apoyar los que están radicalmente en contra del proyecto y además creen que mi cambio de postura es una traición.

-El sector turístico teme que se pueda perder esta esencia de ciudad patrimonial si se pone la mina.

-El sector del turismo es consciente de que le deja de afectar el proyecto de la mina en los términos en los que se ha presentado ahora. Hay que dejar claro que si este proyecto volviera a ser a cielo abierto volvería a contar con mi oposición frontal.

-Hablando del turismo, hay quien observa que Cáceres está llegando a un punto de saturación, con zonas que se han perdido para el cacereño.

-Creo que no tenemos un problema grave en este momento pero que vamos camino de que si no regulamos lo tengamos en el futuro, y en eso tenemos que ser inteligentes. Y en eso tendrá que ver la ordenanza y tendrá que ver la modificación del plan de urbanismo que es lo que necesitamos para poder hacer efectiva esa ordenanza, para regular la implantación de apartamentos turísticos y gestionar así mantener un turismo de alto valor añadido que deje más dinero y nos permita especializar más, generar mejores contratos y mejores salarios.

–¿Cumplirá con la ley y retirará la Cruz de su actual ubicación?

–No tengo claro que la Ley de Memoria Democrática imponga la retirada de la Cruz de los Caídos, porque ya ha tenido un proceso de resignificación. Nosotros no hemos arrastrado los pies con el cumplimiento de la ley, aquí se han eliminado las calles que todavía quedaban afectadas y se quiere trabajar en memoria história pero sí planteamos la inoportunidad de poner el centro del debate en la Cruz de los Caídos porque nos hace retroceder más en la opinión pública de lo que nos hace avanzar. Esta ciudad en la recuperación de la Memoria Histórica ha tenido un ritmo muy diferente al resto de España, hemos conseguido que las calles franquistas se eliminen con el acuerdo de la izquierda y la derecha en la mayor parte de las ocasiones y que el asunto no levante tantas ampollas.

-Ha apostado muy claramente por actividades en la calle. Anunció la creación de un sello que agrupara todos los festivales, pero no sabemos nada de esa iniciativa.

–Hemos avanzado mucho en esto. Es parte del acuerdo con Podemos, estamos ordenando la forma de otorgar las subvenciones respecto a los festivales, separar algunos festivales para garantizar su financiación para que puedan consolidar proyectos más largos. Pero la marca de festivales no la podemos lanzar hasta que tenga contenido, y eso es en lo que estamos ahora. Lo otro era muy fácil, ya se ha hecho 200 veces lanzar una marca como 'Cáceres de festivales', pero tiene que ser un sello de calidad.

Rafael Mateos Candidato del PP a la Alcaldía «Salaya y los suyos ya asumen el papel de oposición»

MANUEL M. NÚÑEZ. Rafael Mateos (Cáceres, 1981), licenciado en Derecho por la UEx y afiliado al PP desde los 18 afronta su segundo asalto a la Alcaldía de Cáceres. En 2019 se quedó en siete concejales. Ahora se ve en el Gobierno e incluso se marca el «tope», afirma, de la mayoría absoluta. Convencido de que le espera el bastón de mando municipal, aclara que no manejan encuestas en el partido. «La principal encuesta es la calle», sugiere. Tan seguro está que ve al actual Ejecutivo en 'modo oposición'. Él anuncia los proyectos de la Ribera, la Plaza Marrón o Virgen de Guadalupe y se tacha de populista su reforma fiscal. Pero Mateos, que se dirige al periodista hablando de sí mismo en tercera persona, avanza que antes del verano estarán en marcha esas actuaciones y otra más: la oficina de grandes inversores dirigida por un funcionario.

–La rehabilitación de la Ribera, un gran centro deportivo en Casa Plata... ¿Se está limitando a presentar proyectos porque no hay por dónde meterle mano a la gestión municipal del PSOE?

–Hemos hecho en cuatro años una oposición seria y constructiva. El Gobierno no ha hecho nada. Cualquier ciudadano sabe qué hicieron Saponi, Heras o Nevado... pero nadie recuerda una actuación concreta de Luis Salaya. Son cuatro años perdidos. Muchas promesas y no se ha ejecutado nada.

–Parece el mundo al revés. Ustedes en la oposición con los proyectos previstos y el Gobierno que critica el «populismo» de su reforma fiscal...

–Entiendo que Salaya y su equipo están ya en su papel de oposición. Ven que el Gobierno de Cáceres se les escapa. No han hecho nada y están en criticar lo que haremos a partir del 28 de mayo nosotros. El PSOE ha subido los impuestos y el PP va a hacer la revolución fiscal que merece Cáceres. Vamos a rebajar el IBI, el impuesto de circulación, suprimiremos plusvalías, vamos a reducir un 50% el IBI con la instalación de placas fotovoltaicas. Vamos a bonificar un 90% el IBI en Arroyo-Malpartida, Valdesalor y Rincón de Ballesteros. Eso no es populismo, es dejar el dinero en manos de los ciudadanos.

–Sin embargo, las cifras del paro y del turismo son positivas, ¿no?

–Las cifras del paro las pongo muy en cuarentena. No yo, sino todos los observatorios. Los fijos discontinuos no computan como parados. Las cifras llevan esa tendencia en la mayoría de los sitios, y están maquilladas. Tampoco aparecen los que tienen algún tipo de formación por el Sexpe o reciben subsidios.Las cifras del paro son las que se palpan en la calle.

–Se presenta con cuatro grandes proyectos, Ribera del Marco, centro deportivo, Virgen de Guadalupe y Plaza Marrón. ¿De dónde sale ese dinero?

–Tenemos que ser ambiciosos y pensar en grande. Parece que las grandes actuaciones están reñidas con Cáceres. ¿Por qué Mérida o Badajoz sí? ¿Por qué aquí no se puede hacer en el Marco? Hay que coordinarse entre administraciones, implicar a la CHT y afrontar esa intervención integral en los primeros meses de la legislatura.

–¿Pero cómo se financian los 50 millones de la Ribera?

–No sé cuánto cuesta. 50 millones es mucho dinero. Habrá que buscar un proyecto acorde con el momento actual. Hay una actuación en Fuente Concejo y Empresariales que ya se aprobó con el PP. No se ha hecho. Veremos cada tramo, cómo se actúa y buscaremos financiación.

–¿Ve más rentable presentar proyectos que intensificar su crítica a la gestión del PSOE?

–Nos presentamos con un proyecto muy trabajado y estudiado. Hemos diseñado cuatro grandes proyectos para que el ciudadano vea que no es una mera idea de campaña electoral. La Ribera es la gran zona verde. Cáceres ha estado de espaldas. El centro deportivo de Casa Plata responde a que hay cientos de niños que no pueden practicar natación. Salaya no ha hecho nada. En Virgen de Guadalupe, un bulevar importante, siguen los problemas de saneamiento. Helga de Alvear nos posiciona en el mundo de la cultura y la entrada no puede ser una plaza desordenada como la Plaza Marrón. Que presentemos estos proyectos no significa que Salaya lo haya hecho bien.

–¿Podría comparar lo que se ha hecho con lo que usted propone?

–Si gobierna el PP habrá ejecución de actuaciones. Han sido cuatro años perdidos para los cacereños. Sin duda alguna recuperaré las ruedas de prensa suprimidas tras la Junta de Gobierno. Me parece una falta de respeto a los periodistas y a los ciudadanos. Yo he sido portavoz del Gobierno y en cuatro años solo dejé de comparecer dos o tres veces, con la excepción del mes de agosto. Este ha sido un gobierno muy poco transparente. Ha habido comisiones que se han reunido menos de la mitad de lo que debían. Economía, en la que se aprueban las modificaciones e inversiones, se reunía una de cada tres. Es un gobierno que ha hecho poco y lo poco que ha hecho lo ha ocultado a los vecinos.

–¿No le parece que hay más actividad lúdica y cultural en la ciudad?

-Dicen que Cáceres está viva, que hay Womad, la Virgen... es que la Virgen de la Montaña ha bajado todos los años. La Semana Santa es de interés internacional no solo con Salaya... Queremos una ciudad dinámica, en la que se pueda invertir y no se tarde un año y medio en abrir una empresa. Vamos a crear una oficina de grandes proyectos. Los inversores que vengan a Cáceres tendrán un funcionario, un técnico a su disposición 24 horas al día y siete días a la semana. Me niego a que haya empresarios que después de seis meses intentando montar un negocio se tengan que ir por la pasividad y dejadez de la administración.

–Usted defendía la ampliación de la zona azul. El expediente ha estado paralizado estos cuatro años. ¿Lo retomará?

–Ne parece gravísimo que un expediente que estaba en marcha de 2018, se recurrió y estaba en condiciones devolver a licitarse se haya pasado cuatro años sin solución. Tanto la empresa como los trabajadores viven con una incertidumbre permanente por culpa del Gobierno. Salaya dijo que no quería zona azul y la iba a suprimir. Una promesa incumplida más. Ha sido su tónica. El aparcamiento es un bien limitado y se debe regular. Así es en todas las ciudades.

–¿Habrá ampliación de la zona azul con el PP?

–Hay que hacer un diseño nuevo. Hay plazas que ya no existen. El contrato empezó con más de mil plazas. Con ampliaciones de paradas de bus y paradas de taxi y obras debe andar ahora por 500. Hay que hacer un nuevo contrato y diseño. Nosotros licitamos en su día 1.400 plazas, pero hay que volver a estudiar cómo está la ciudad cuatro años después y sacar un contrato acorde y que sea bueno para Cáceres.

-¿Qué propone sobre el complejo budista en Arropez?

-Pedimos transparencia. Se nos vendió un macrocomplejo que iba a ser gratis. Luego ha habido subvenciones públicas para financiarlo. Más tarde vimos que iba a ser simplemente la instalación de una estatua. Luego se pasó a un centro de interpretación. Hay que tener transparencia y contar la realidad. Si ese proyecto es un proyecto turístico que se financia con fondos externos y no cuesta nada a los cacereños, dinamiza el turismo y la cultura, no vamos a poner trabas. Tendrán alfombra roja quienes vengan a invertir a Cáceres. Pero con claridad y transparencia. Lo que ha habido en esto son cuatro viajes a Nepal. El proyecto estrella de Salaya anunciado en 2019 le ha costado 300.000 euros a los cacereños y no se ha hecho nada.

–Si gobierna, ¿habrá mina?

–La posición se decide a nivel municipal. No lo impone Mérida ni nadie. Salaya dijo que se iba si había mina y no se ha ido nadie. Nosotros dijimos no a una mina a cielo abierto. Era perjudicial. Parece que hay un nuevo proyecto. No lo hemos visto. Es subterránea. Cuando lo veamos y se pronuncien los técnicos, nos pronunciaremos nosotros. Hacerlo antes sería temerario e irresponsable.

Medidas Anuncia una oficina para grandes inversores dirigida por un técnico municipal y asegura que si gana iniciará antes del verano sus cuatro grandes proyectos, con la Ribera al frente, y también la reforma fiscal

–¿Votaría ahora a favor de modificar el PGM?

–Habría que ver el proyecto y el daño. Es una hipótesis que no se está planteando. Si la actividad extractiva es subterránea no requiere modificar el PGM (aclara que no es experto en minería, pero han consultado con geólogos, ingenieros y urbanistas y es lo que les transmiten).

–¿Se ha reunido con la empresa minera?

–No, no he tenido ningún contacto con ella.

–¿Qué hará con la Cruz?

–Rafa Mateos no va a quitar la Cruz. Es un debate superado. Ya está bien de mirar atrás. Los de mi generación y anteriores no ven un símbolo franquista. Es un elemento más del paisaje. Nadie habla de la Plaza de América, se habla de la Cruz. Remover el pasado no va a llevar a ningún sitio. La sociedad cacereña lo ha superado. Da pena que un pequeño grupo quiera levantar ampollas. Estoy convencido de que nadie va a ordenar la retirada de la Cruz.

-¿Aplicaría algún 'cordón sanitario' a priori en las negociaciones para un hipotético Gobierno?

–No los he puesto nunca. Ni como portavoz del Gobierno, ni en la oposición. Siempre llegamos a acuerdos. Llegamos aprobar unos presupuestos con el PSOE esa legislatura. También llegamos acuerdos con Cs. Lo que interesa es que esta ciudad despierte y se quite complejos. Que deje atrás estos cuatros años en los que no ha habido nada. No ha habido actividad.

–¿Se plegaría a un Gobierno en el que otra formación, Vox por ejemplo, asumiese la Alcaldía? En 2019 no lo aceptó con Cs.

–Es una hipótesis que no sabemos a día de hoy si se va a dar. El objetivo es un gobierno suficiente y en solitario. Si luego no se da, nos sentaremos para llegar a acuerdos. Rafa Mateos pudo ser alcalde en 2019, pero se negó a cualquier chantaje. No nos vamos a someter a ningún chantaje y por encima de todo estarán los intereses de los cacereños. Luego, si hay algún acuerdo, el alcalde saldrá de la lista más votada. Cualquier otra cosa está fuera de la lógica. El 2+2 era una barbaridad (se refiere al posible reparto de la alcaldía en 2019 entre PP y Cs con dos años para cada uno).

–Hay 10 candidaturas, ¿le perjudica esa atomización del voto?

–Son muchas candidaturas para una capital de provincia. Pero no son todas de centro derecha. Felipe Vela fue concejal con Carmen Heras y facilitó un gobierno del PSOE. Cs prefirió que gobernase el PSOE. Paco Alcántara no quiso apoyar al PP en 2019. La única alternativa a Salaya es el PP. Los cacereños que no quieren que siga Salaya tienen que votar al PP. El resto de formaciones han demostrado que no quieren al PP.

–Se van referentes de peso como María Guardiola, Elena Manzano o Sánchez Juliá. ¿No pierde fuerza ese hipotético Gobierno del PP?

–El PP tiene muchísima gente muy preparada. Cuando hacemos las listas no trabajamos con cuotas ni con amigos. María ha sido compañera y es amiga, igual que Elena. Hay compañeros que cierran una etapa y otros se incorporan con la misma preparación o mejor. Van a ser importantes concejales de Gobierno.

–¿Cuáles serán sus primeras medidas si gobierna?

–Nos sentaremos con los servicios técnicos para ver esos cuatro grandes proyectos. También la revolución fiscal y una oficina para atraer grandes inversiones. Deben ser una cuestión inmediata y estar trabajando en ello antes del verano.

Unidas Podemos Consuelo López Tercera aventura municipal para López Balset, que esta vez se presenta con un mensaje: quiere participar en el próximo Gobierno.

Ciudadanos Francisco Piñero Es el candidato de última hora. Los empresarios y emprendedores están en la primera línea del programa de Ciudadanos.

Vox Eduardo Gutiérrez Vox se quedó a un paso de su segundo concejal en 2019 y ahora llega con viento a favor. Eduardo Gutiérrez lidera la propuesta.

Cáceres Viva Francisco Alcántara Tras su fallido paso por Cs, este empresario de los seguros dirige Cáceres Viva con el no a la mina como bandera.

Levanta Cáceres Felipe Vela Vela regresa a la primera línea política con la idea de volver a ser decisivo, como lo fue en los gobiernos de Saponi y Heras en su día.

Somos Cáceres Raquel Iglesias Somos Cáceres presenta otra propuesta cacereñista para el 28-M. La encabeza Raquel Iglesias exdirigente vecinal.

Juntos por Extremadura María Borrero Esta cacereña de 37 años y licenciada en Antropología presenta candidatura con una «alternativa sensata y con garantías» para Cáceres.