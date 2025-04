Cinco partidos regionalistas crean Bloque Extremeño para acudir juntos al 23-J

Estaban convocados todos ayer en el Club Encinar de Cáceres a las diez de la mañana. Extremadura Unida, su presidente Pedro Cañada concretamente, quería ... que los partidos políticos extremeños de corte regionalista unieran fuerzas de cara las elecciones generales del 23-J. Una vieja idea que nunca ha cuajado en la región. La reunión fructificó, aunque el éxito no fue total: solo cinco partidos acudirán a las urnas bajo el nombre Bloque Extremeño.

Los partidos que dieron el sí son Extremeños, Extremeñistas, Cáceres Viva, Cacereños por Cáceres y Juntos por Extremadura. Los que se quedan fuera de la nueva coalición son Extremadura Unida y Somos Cáceres.

De la reunión de ayer también salieron los nombres de los cabezas de lista del futuro Bloque Extremeño. En la provincia de Badajoz será Antonio Granero, de Juntos por Extremadura, y en la de Cáceres, Francisco Alcántara, de Cáceres Viva. Posiblemente los dos rostros con más tirón de entre todos los convocados.

Granero hizo ayer también las primera declaraciones públicas del nuevo partido. Aseguraba sentirse muy satisfecho porque un partido regionalista en la región es una demanda social y porque así «ganarán en relevancia política.

Los que tampoco perdieron oportunidad de expresarse son los partidos que han dicho no al Bloque Extremeño. Pedro Cañada, de Extremadura Unida, dijo que no le gustó cómo se desarrolló la reunión de ayer en Cáceres. «Las votaciones no han sido serias y nosotros hemos planteado ir todos juntos en igualdad de condiciones, obligaciones y derechos, y esto no se ha querido tomar en cuenta».