El acuerdo que negocian PP y Vox engloba a la Asamblea y al Gobierno regional

La discreción sigue marcando la negociación abierta en Extremadura entre PP y Vox para formar un gobierno alternativo al PSOE de Guillermo Fernández Vara, que ... les permite la mayoría absoluta que suman los 28 diputados logrados por los populares y los cinco conseguidos por la ultraderecha en un Parlamento con 65 escaños. Pero la negociación continúa en marcha y desde ambas formaciones se aclara que lo ocurrido en Murcia, comunidad en la que el popular López Miras ha apeado a Vox de la Mesa de la Asamblea, nada influye en las conversaciones emprendidas en la región.

«El PP de Extremadura continúa en negociaciones con Vox para alcanzar un acuerdo», señalan desde la formación que lidera María Guardiola. «Mantenemos lo que ha dicho Pelayo, que cada territorio tiene sus características; por eso, para nosotros, lo ocurrido en Murcia no influye», añaden desde la formación de Santiago Abascal.

El objetivo por tanto de uno y otro partido es seguir negociando para alcanzar un acuerdo que, además de recoger las líneas políticas que marquen la acción del nuevo Ejecutivo regional, en la misma línea que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, englobe tanto la Asamblea como el Gobierno autonómico.

Santiago Abascal ha dejado claro una vez más, tras el enfrentamiento con el PP en Murcia, que no regalará sus votos en ninguna comunidad y que, además, en aquellas en las que los futuros presidentes dependan de sus síes quiere poder territorial. Y es el caso de Extremadura, porque María Guardiola solo será presidenta autonómica si los cinco diputados de Vox votan a su favor en la sesión de investidura. No basta con la abstención. Por eso el acuerdo que negocian con el PP incluirá Asamblea y Gobierno regional y el mismo, si no antes, se vislumbrará el próximo martes, cuando los 65 nuevos diputados autonómicos tomen posesión de su acta y se constituya la Mesa de la Asamblea de Extremadura.

Pero más allá de la representación de Vox en este órgano, en el que podría quedarse con la presidencia, la formación de Santiago Abascal ha explicado que el objetivo pasa también por contar con la capacidad precisa para controlar que las medidas pactadas, el acuerdo programático con el que ha arrancado la negociación, se lleven a efecto. Que lo que se firme no quede luego en papel mojado.

«Nuestro objetivo es cambiar las políticas, alcanzar para ello un acuerdo programático, pero también tener la capacidad precisa para controlar que esas medidas se van a aplicar», señalan fuentes de la formación. Insisten en que el error que han cometido en Andalucía o Madrid no lo van repetir en ningún otro territorio. Por eso, está abierta la posibilidad de que Vox entre o no en el gobierno, pero no la de que no tenga herramientas para controlar la política que se haga desde la Junta.

La posible solución

Por el lado del PP, María Guardiola ha mantenido antes de las elecciones, después, e incluso tras el inicio de las negociaciones con Vox que liderará un gobierno en solitario. «Cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra», dijo el lunes cuando se le preguntó si, con las conversaciones en marcha, había cambiado de criterio de no incluir a Vox en el gobierno.

Con su respuesta dio a entender que mantiene la misma postura y que no habrá un gobierno de coalición. Por eso, diversas fuentes apuntan a que el reparto de puestos para los de Santiago Abascal en el próximo Gobierno regional puede incluir en cambio direcciones y secretarías generales. No consejerías, pero sí capacidad de ejecutar políticas de modo muy directo.

De este modo, Vox controlaría a través de esta vía el cumplimiento del acuerdo programático, como reclama, y María Guardiola, el de su compromiso de estar al frente de un gobierno en solitario.

Una opción factible, además, si se tiene en cuenta que el peso logrado por la ultraderecha en la región es menor que el que obtuvo en Castilla y León y ha conseguido en la Comunidad Valenciana, los dos bipartitos autonómicos de derecha conformados hasta el momento en el país, de tal modo que la concesión de 'sillones secundarios' sería proporcional al respaldo a Vox en las urnas, garantizando el acuerdo programático y que tenga poder territorial, pero 'salvando' el gobierno en solitario del PP.

El siguiente encuentro

El próximo martes, a las 10, se constituye la Mesa de la Asamblea, el órgano que regulará el funcionamiento del Parlamento autonómico durante los próximos cuatro años y cuyo presidente será la segunda autoridad política en la región. Hasta el momento, Vox ha solicitado al PP la Presidencia de la Mesa en las negociaciones de Castilla y León y la Comunidad Valencia, donde la ha logrado, y en Murcia, donde el PP se la ha negado. La previsión es que esta petición se repita en Extremadura y, por ello, que el acuerdo de gobierno entre María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo se zanje como tarde el día 20, «a falta de posibles matices», dicen fuentes de Vox.

Sin embargo, desde el PP se asegura que aún no hay fecha para un siguiente encuentro con el que continuar y avanzar en la negociación emprendida y centrada hasta ahora en las líneas políticas y no en el reparto de puestos. Según Vox se han producido dos reuniones, una para una primera toma de contacto y otra segunda para el intercambio de medidas programáticas, que están analizando los equipos de María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo y, según el PP, solo ha habido un encuentro «físico» hasta el momento.