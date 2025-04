Vox podría asumir la presidencia de la Mesa de la Asamblea

La negociación sobre el futuro gobierno de Extremadura sigue adelante por parte de los equipos de María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo y tanto PP como Vox dan por seguro que habrá acuerdo ... y que, por tanto, la candidata popular será la próxima presidenta de la Junta.

Sin embargo, aún resta por saberse en qué condiciones lo será, si al frente de un gobierno en solitario, como prefiere Guardiola, o de un gobierno de coalición, que incluya la cesión de algunas consejerías a la formación que lidera Santiago Abascal.

Vox ha venido manteniendo desde que los resultados del 28-M le dieran la llave de algunos gobiernos autonómicos, que el modelo que se seguiría para alcanzar acuerdos con el PP que posibilitaran vuelcos políticos es el bipartito de Castilla y León, la comunidad autónoma que estrenó la coalición entre los partidos de derecha. Allí, además de la vicepresidencia y tres consejerías, Vox también asumió la presidencia de las Cortes. Y este modelo es el que parece que ha fraguado en la Comunidad Valenciana. En el principio de acuerdo alcanzado este martes, Vox ostentará la presidencia de la Mesa de las Cortes Valencianas y varias consejerías.

En el caso de Extremadura, el PP requiere el apoyo de Vox para gobernar. Igual que sucedió en Castilla y León y que ocurre en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, María Guardiola ha venido defendiendo antes y después de los resultados del 28-M que ella no gobernará en coalición con la formación de ultraderecha. Y con las negociaciones ya iniciadas ha venido a mantener lo mismo cuando ha declarado que «cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra», lo que parece indicar que en el caso de Extremadura el PP podría contar con el apoyo de Vox sin entrar en un gobierno de coalición, o lo que es lo mismo, sin tener vicepresidencia ni consejerías. Una posibilidad que ha cobrado más fuerza esta semana también por las declaraciones del secretario general de Vox. Ignacio Garriga, preguntado por el caso extremeño, ha asegurado que «lo fundamental es un acuerdo programático».

El próximo 20

Se da la circunstancia, además, de que el peso logrado por Vox en la región es bastante menor que el que la formación obtuvo en Castilla y León y ha conseguido en la Comunidad Valenciana. Pero, en cualquier caso, hasta que el acuerdo que Guardiola y Pelayo negocian no se cierre, será «muy pronto» según la candidata del PP, no se sabrá si finalmente habrá o no gobierno de coalición en la región.

Como muy tarde, no obstante, el próximo martes, cuando se constituye el Parlamento extremeño, se sabrá si el acuerdo alcanza al menos a la Mesa de la Asamblea, cuyo control podría quedar en manos de Vox. No solo porque así ha ocurrido tanto en Castilla y León como en la Comunidad Valenciana, sino porque más allá de entrar o no en el gobierno, la formación de Santiago Abascal no quiere repetir el error cometido en 2018 en Andalucía. Entonces permitieron el gobierno de Juanma Moreno y firmaron un extenso acuerdo programático, pero se quedaron fuera de todos los órganos. Por eso, en Extremadura, si no entra en el gobierno, se cree que Vox presidirá la Mesa de la Asamblea.