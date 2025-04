María Guardiola y Vox dejan entrever un gobierno en solitario de los populares en la Junta

¿Y si después de tres semanas de tira y afloja entre PP y Vox por el interés de los de Abascal en participar de ... los gobiernos autonómicos, pueda estar a punto de salir adelante un gobierno de populares en solitario en la Junta de Extremadura?

Esa es, al menos, la sensación que transmitieron ayer las palabras de la presidenta de los populares extremeños, María Guardiola, pronunciadas en Badajoz, y la del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en Madrid.

La primera mantiene la discreción de los últimos días sobre el contenido de las conversaciones en marcha. Por discreta no desvela ni quién acompaña al candidato de Vox, Pelayo Gordillo, a los encuentros. No sabe –dice– si es de Madrid o de Extremadura. Ni tampoco quiere explicar qué día de esta semana van a seguir con las conversaciones, ni si ayer lunes tenían previsto un encuentro.

Pero, a la pregunta: «Usted, sin desvelar las conversaciones con Vox, ¿ha cambiado de criterio y del no radical a un gobierno con Vox puede aceptar ahora que formen parte de su gobierno en la Junta de Extremadura?, ella respondió: «Cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra».

Si esa frase se cruza con las palabras del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, la posibilidad de que reculen y dejen un gobierno en solitario al PP estaría sobre la mesa.

«No vamos a permitir que gobierne la lista más votada. Vox está en actitud de protagonizar un cambio en la región», aseguró ayer Ignacio Garriga en la sede de Vox en Madrid.

En esa línea, ambos coinciden. «Lo fundamental es un acuerdo programático», dice Garriga. El PP –asegura María Guardiola– ha «puesto encima de la mesa sus 861 medidas y en base a ese acuerdo programático al que queremos llegar, intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo».

Los programas electorales comparten una serie de medidas, como impulsar ventajas fiscales. Vox es una escisión del PP, que nació con los más conservadores del partido descontentos con una serie de cuestiones ideológicas sensibles, como el aborto o la inmigración. En cambio, comparten otras. Y es en esas donde tratan de llegar a un acuerdo.

Así lo dijo Garriga en Madrid este lunes: «En cada mesa de negociación estamos proponiendo medidas que cualquier votante del PP suscribiría en todas sus letras, porque hemos venido a cambiar la política y, por eso, nuestra determinación es total y nuestro ánimo absoluto para que no haya un gobierno de izquierdas en aquellos lugares donde los electores han permitido evitarlo».

Evitar un gobierno del PSOE

¿En qué están de acuerdo? Sobre todo, en evitar un gobierno del PSOE.

«No vamos a permitir que gobierne la lista más votada. Vox está en actitud de protagonizar un cambio en la región. Vamos a negociar hasta el último minuto para evitar que la izquierda siga gobernando. A eso hemos venido, no a cambiar sillones», afirmó Ignacio Garriga.

Añadió María Guardiola: «Estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo para acabar con políticas socialistas que han llevado a Extremadura a ocupar los últimos puestos de cualquier ránking».

Pero, hasta que el acuerdo esté cerrado y bendecido por sus respectivas direcciones nacionales, los extremeños no conocerán los detalles del pacto para evitar que Fernández Vara sea investido de nuevo presidente por el PSOE.

María Guardiola se guarda todas las cartas en la manga convencida de que es necesario mantener estas conversaciones «en la privacidad, por la importancia que tienen».

La constitución de la Asamblea será el próximo 20 de junio, y la presidenta del PP dice que «no tiene prisa, pero sí ganas» de ponerse a trabajar.

«Intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo, porque no tengo prisa, pero sí tengo ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción», aseveró Guardiola. «Deseo llegar a un acuerdo cuanto antes, pero no está solo en mi mano», dijo en referencia a Vox.

Aun así, confía en que «muy pronto» pueda anunciarlo. Será entonces, y solo entonces, cuando se conozca el contenido del pacto.

«No queremos que las negociaciones se conviertan en un circo mediático», argumenta Ignacio Garriga, secretario general de Vox, para defender el secreto de sus encuentros. Quieren llevar las conversaciones «sin interferencias del exterior».

Una de ellas ha llegado este fin de semana, cuando la Fundación Triángulo ha mostrado su temor de que «la ola reaccionaria» de Vox suponga un retroceso en los derechos del mundo LGTBI.

Así lo leyeron en el manifiesto reivindicativo de Los Palomos, cuyo día grande tuvo lugar el sábado en el Casco Antiguo de Badajoz. Guardiola dijo este lunes: «No tengo ningún miedo porque voy a hacer lo mejor para los extremeños y para defender sus derechos».

Guardiola recordó que miembros del PP regional estuvieron en la fiesta del Orgullo Gay. Allí se pudo ver al secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y al presidente provincial, Manuel Naharro. O a varios ediles del PP en el Ayuntamiento de Badajoz.

El próximo 20 de junio se constituye el Parlamento regional, y ambos partidos requieren haber alcanzado antes un acuerdo para tener el control de la Mesa de la Asamblea. La importancia está en que es el órgano de control de la Cámara extremeña. Aun así, fuentes del PP no descartan que las negociaciones sobre el Gobierno autonómico vayan más allá de este día.

Desde los dos partidos dan por seguro un acuerdo de gobierno y, aunque fuentes de Vox y PP no descartan radicalmente que los de Abascal hayan cedido ya en su postura de formar parte del Gobierno, las declaraciones de ayer abren un nuevo escenario. O, al menos, dejan entrever la posibilidad de un gobierno del PP en solitario. En tal caso, entonces se comprobará si María Guardiola «mantiene o no su palabra» sobre que Vox no entraría en su consejo de Gobierno.

Como es sabido, PP y PSOE están igualados en diputados. Cada uno tiene 28. Pero los socialistas han obtenido 6.200 votos más y eso ha hecho que, a pesar del desánimo que exhibió Vara la primera noche, el PSOE haya reivindicado su victoria y fuerce la imagen de un PP muy cercano a Vox a semanas de las elecciones generales del 23 de julio.

Socialistas y Podemos se quedan en 32 diputados, a uno de la mayoría absoluta que sí tienen PP y Vox si se ponen de acuerdo.

Y, desde Madrid, el secretario general de Vox lanza una advertencia: «El PP no puede truncar el mandato claro de los votantes». Eso es, un pacto con Vox.