La negociación entre PP y Vox por el Gobierno regional no ha llegado aún al reparto de sillones

No se ha avanzado aún lo suficiente en la negociación para saber si habrá o no gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura ... y, por eso, «todo es posible», señalan fuentes del partido de Santiago Abascal.

Aunque la discreción sigue marcando la negociación que se puso oficialmente en marcha el pasado viernes, las mismas fuentes explican que hasta la fecha son dos los encuentros que se han producido entre los equipos negociadores que lideran María Guardiola por parte del PP y Ángel Pelayo Gordillo por parte de Vox. Un primer encuentro que fue una toma de contacto el pasado viernes y un segundo que se ha producido esta semana y que ha consistido en un intercambio de medidas, las que proponen uno y otro partido para cambiar la política extremeña, porque el objetivo de ambos es alcanzar en primer lugar un acuerdo programático.

«Los dos equipos negociadores estudian ahora las propuestas que han planteado para contar con un primer documento de trabajo», explican desde Vox, que insisten en que la prioridad es cambiar las políticas y no los sillones.

«Ahora el debate se centra en las líneas políticas, el reparto de los puestos será lo siguiente», avanzan. Pero también aclaran que nada hay decidido al respecto y que, aunque su modelo negociador pasa por el bipartito de Castilla y León, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, no tiene por qué repetirse en Extremadura.

«Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y Extremadura tiene las suyas», ha dicho de hecho este miércoles Ángel Pelayo preguntado por el pacto valenciano en Mérida, donde ha asistido al último pleno de la legislatura como concejal. Pero no ha querido ir más allá, «tengo que guardar la necesaria y debida discreción», ha argumentado, respecto a la negociación que se lleva a cabo en la región.

No obstante, y aunque también fuentes de Vox mantienen que las peculiaridades de cada territorio son diferentes y que, por tanto, el bipartito de Castilla y León se podrá o no trasladar a Extremadura, insisten en que el error que han cometido en Andalucía o Madrid no lo van repetir en ningún otro territorio. Está abierta la posibilidad de que Vox entre o no en el gobierno, pero no la de que no tenga herramientas para controlar la política que se haga desde la Junta.

«Nuestro objetivo es cambiar las políticas, alcanzar para ello un acuerdo programático, pero también tener la capacidad precisa para controlar que esas medidas se van a aplicar». Y avanzan, además, que en la constitución de la Mesa de la Asamblea, «se podrá ver si está o no encarrilado el pacto con el PP, aunque falten matices».

Cabe recordar que el próximo martes, a las 10 horas, está fijada la sesión constitutiva del Parlamento autonómico con la toma de posesión de los 65 diputados, de los que 28 corresponden al PSOE, otros tantos al PP, cinco a Vox y cuatro a Unidas por Extremadura. Y en esa misma sesión se constituirá la Mesa de la Asamblea, el órgano que controla el funcionamiento del Parlamento y que está conformado por una presidencia, dos vicepresidencias y tres consejerías.

Hasta el momento los dos acuerdos de gobierno alcanzados entre PP y Vox, tanto en Castilla y León como en la Comunidad Valenciana, han incluido la presidencia en este caso de las Cortes para los de Santiago Abascal, además de la vicepresidencia de los gobiernos autonómicos y tres consejerías.

Pero en el caso de Extremadura, nada hay cerrado y por tanto cualquier posibilidad está abierta y, si no es antes, será el próximo martes cuando se pueda conocer el alcance del acuerdo de gobierno en la región que, hasta la fecha, se da por hecho tanto por parte del PP como de Vox.

Líneas políticas

Desde ambos partidos se ha venido insistiendo en que no habrá problema para alcanzar ningún acuerdo programático, el primer objetivo del pacto, porque dicen que las medidas sobre la mesa de uno y otro pueden estar igualmente respaldadas por sus respectivos votantes.

Mejoras para las familias, políticas en favor de la natalidad, medidas para garantizar la soberanía energética, fomento de la actividad agrícola y apuesta por la reindustrialización dice Vox que son sus líneas políticas fundamentales, las que se deben recoger en el acuerdo programático que se negocie con el PP, el que centra la primera fase de una negociación que a día de hoy no está cerrada ni tiene además fecha fijada para ello.

Aunque ambos partidos dicen que no tienen prisa por cerrarla, María Guardiola ha dicho que el acuerdo estará muy pronto y Vox que, si no antes, el día de la constitución de la Mesa de la Asamblea se podrá vislumbrar. Media hora antes de la constitución de las Cortes se cerró en Castilla y León. En Valencia se han celebrado cinco encuentros. En Extremadura llevan dos.