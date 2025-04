PP y Vox perderán la Asamblea de Extremadura si no aceleran su acuerdo de gobierno

Ana B. Hernández Viernes, 2 de junio 2023, 07:08 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

Esto no va de estrategias y órdagos, sino de números y plazos. Los primeros no están claros; los segundos, no lo pueden estar más. ... Tanto es así que PP y Vox deberán alcanzar un acuerdo antes del 27 de junio como fecha límite si no quieren perder la Asamblea de Extremadura.

La estrategia del PP, si la de permitir el gobierno a la lista más votada no le sale, parece que pasa por tratar de dilatar los acuerdos con Vox en las comunidades en las que necesitan a los de Abascal, que es en unas cuantas y entre ellas Extremadura, en un intento de evitarlos antes del 23 de julio, el día en el que Pedro Sánchez ha convocado las elecciones nacionales. Porque cree el PP, aunque las urnas no lo han castigado, que un pacto con Vox le perjudica. Pues en Extremadura el retrato no va a poder esperar tanto ni mucho menos. No si los populares no quieren perder el control de la Asamblea y que quede en manos del PSOE. La única forma de evitarlo es acelerar el pacto con Vox. Noticia Relacionada Guardiola replica a Feijóo que «mis jefes son los extremeños» y se muestra convencida de llegar a un acuerdo con Vox El presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es el encargado de fijar la fecha de constitución del Parlamento extremeño en un máximo de 15 días naturales desde la celebración de las votaciones. Es decir, el 12 de junio como fecha tope. Pero parece que será antes. De hecho, el jefe del Ejecutivo autonómico ya ha comunicado su intención de fijar esta misma semana, posiblemente a más tardar la próxima, la sesión constitutiva de la Asamblea. Por eso parece que será antes del 27 de junio, la fecha tope para celebrar esa sesión –justo un mes después de la convocatoria electoral–, cuando los 65 diputados electos tomarán posesión de su acta. Pero ese día, además, se elegirá también a la Mesa de la Asamblea, el órgano que decidirá durante los próximos cuatro años el funcionamiento de la Cámara y que está compuesto por una presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías, según el reglamento vigente, aunque en la legislatura que acaba de terminar el número de miembros se elevó a ocho para que todos los grupos políticos tuvieran voz y voto. Así pues, el mismo día en el que los diputados ocupen sus escaños para conformar el Parlamento regional, se elegirá a los miembros de la Mesa de la Asamblea. Será la denominada 'mesa de edad', integrada por el diputado más mayor y los dos más jóvenes, la que dirigirá las sucesivas votaciones que se tendrán que celebrar para elegir la Mesa de la Asamblea. En primer lugar se elegirá al presidente del órgano. Para ello cada diputado será llamado a votar y depositará la papeleta con el nombre de su candidato. En caso de que ninguno de los propuestos obtenga mayoría absoluta, que no la habrá sin el acuerdo de PP y Vox, tendrá que repetirse la votación y entonces sí será presidente de la Asamblea, el cargo que en las dos últimas legislaturas ha venido desempeñando la socialista Blanca Martín, el que obtenga más votos. La misma fórmula será la que determine la elección de los otros integrantes: vicepresidentes y secretarios. Si el bloque de derechas, que es el que puede tener mayoría absoluta con los 28 diputados del PP y los cinco de Vox, no suman sus votos, algo que por el momento no se ha producido porque no hay pacto entre ambos partidos, se da por hecho que cada uno elegirá a su candidato y, por tanto, ninguno de ellos tendrá opción de presidir la Mesa de la Asamblea. En este caso, sí se da por hecho que PSOE y Unidas por Extremadura sumarán sus 28 y cuatro diputados y los 32 votos les permitirá controlar la Mesa de la Asamblea. Tras la presidencia, se elegirán las vicepresidencias y las secretarías, si se mantiene el número de miembros de esta legislatura, y de nuevo los números resultarán fundamentales. Las ocuparán los diputados que más votos sumen, por lo que los 32 de PSOE y Unidas servirán para elegir al primero y los 28 del PP al segundo. En cuanto a las secretarías, se regirán por el mismo procedimiento, recogido en el reglamento de la Asam blea de Extremadura. Cierto es que ambas formaciones podrían alcanzar un acuerdo de gobierno posterior, pero llegaría tras perder el control del órgano que marcará no solo el funcionamiento de la Asamblea, sino también el que posibilita una más que notable representatividad institucional. La Presidencia de la Asamblea, además, será la que en un máximo de 15 días después, y tras una previa consulta con todos los grupos políticos, propondrá a un candidato o candidata para presidir la Junta de Extremadura. Y el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, ya ha adelantado que se presentará. Sin acuerdo Aunque es cierto que lo dio por descartado en la noche electoral, cuando los números pusieron de manifiesto que la llave de la gobernabilidad de la región esta legislatura está en manos de Vox, porque se daba por hecho un pacto entre esta formación y el PP, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional que los socialistas celebraron el martes, Vara anunció que se presentaría a la investidura. Esa noche dio por perdido el gobierno por el mismo motivo que María Guardiola lo dio por ganado. Por los votos de Vox. Pero ni al día siguiente ni al siguiente, ni el lunes ni el martes, ni a día de hoy, casi a punto de cumplirse una semana de las elecciones, esos votos están sumados. La candidata del PP ha apostado por convertirse en la presidenta de la Junta con la abstención del PSOE, pero Guillermo Fernández Vara no ha llamado a error en este caso en ningún momento. Que la noche electoral diera por perdida la gobernabilidad, no significa ni mucho menos que los socialistas fueran a permitir que el PP asumiera el Gobierno regional cuando han sido ellos, por una diferencia de 6.000 votos, los que han ganado las elecciones en Extremadura. Por eso, aunque parece casi imposible que Guillermo Fernández Vara pueda gobernar los próximos cuatro años en la región, nada está claramente decidido a día de hoy. Porque PP y Vox no han alcanzado ningún pacto de gobierno, supuestamente ni siquiera han comenzado la negociación, la candidata popular sigue defendiendo que quiere gobernar en solitario, aunque los números no le dan, y el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, continúa apostando por que en cada comunidad gobierne la lista más votada, a pesar de que eso les suponga perder Extremadura. Por el momento, lo único que parece claro hasta la fecha es que si PP y Vox no aceleran su pacto, perderán la Asamblea.

