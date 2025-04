Abascal: «En Extremadura podemos garantizar una mayoría alternativa al PSOE»

Lo ocurrido en Murcia, donde López Miras ha impedido la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, no influirá en la negociación extremeña. ... El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, prefiere trabajar para que el modelo estrenado en Castilla y León y replicado en la Comunidad Valencia llegue a otros territorios. Como Extremadura, donde María Guardiola requiere que los cinco diputados de Vox voten a favor de su investidura como presidenta de la Junta.

«Nuestra mano está tendida», ha dicho esta tarde Santiago Abascal en un vídeo difundido por el partido en referencia a la negociación abierta entre PP y Vox en la región. «Creemos que se puede garantizar una mayoría alternativa», ha asegurado. Por eso, «aunque el PSOE ha ganado las elecciones en Extremadura, creemos en la democracia y en la conformación de mayorías y, por tanto, existiendo la posibilidad de una alternativa al socialismo, estamos obligados a entendernos».

Pero ese entendimiento, ha dicho también Abascal, debe hacerse «desde fundamentos profundos y claros, y el respeto a nuestros votantes es uno de ellos». Otra forma de decir, una vez más, que no regalarán sus votos o que el apoyo a los candidatos del PP, en este caso a María Guardiola, no le saldrá gratis.

No obstante, hasta la fecha, según fuentes de la formación de Abascal, no ha comenzado aún la negociación sobre el reparto de sillones en el Gobierno regional. Hasta el momento los encuentros celebrados se han centrado en una primera toma de contacto y en un intercambio de las medidas que proponen, porque el objetivo de esta primera fase de las conversaciones es alcanzar un acuerdo programático. «Hemos venido a cambiar políticas y no sillones», han dicho en más de una ocasión líderes de Vox. El último, el secretario general, Ignacio Garriga, el pasado lunes en una rueda de prensa en Madrid.

Pero también que el acuerdo que se alcance con el PP debe garantizar su capacidad para controlar que las medidas se apliquen, para cambiar las políticas que persiguen. Por eso, aunque no se trate de repetir el bipartito de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, «porque cada territorio tiene sus características, nuestro objetivo es cambiar las políticas, alcanzar para ello un acuerdo programático, pero también tener la capacidad precisa para controlar que esas medidas se van a aplicar», concluyen fuentes de la formación de ultraderecha.