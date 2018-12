Siete personas afectadas en el incendio de una vivienda en Don Benito El incendio se ha declarado en un piso de la calle Matachel:: / ESTRELLA DOMEQUE El herido más grave es un hombre trasladado al hospital comercal con quemaduras de primer grado en la cara y una pierna ESTRELLA DOMEQUE Lunes, 10 diciembre 2018, 21:45

Siete personas han resultado heridas por una intoxicación de monóxido de carbono a consecuencia de un incendio ocurrido en una vivienda en la calle Matachel de Don Benito. Una de las personas afectadas, un varón de 52 años, ha sufrido además quemaduras de primer grado en la cara y una pierna.

Una llamada al 112 de Extremadura alertaba en torno a las 18.30 horas del incendio ocurrido en el tercer piso de un edificio ubicado muy cerca de la comisaría de Policía Nacional.

Los bomberos, en colaboración con varios agentes de Policía Nacional, tuvieron que desalojar a varios vecinos que se encontraban en las escaleras con dificultad para salir. Mientras que en el piso donde ocurrió el incendio no había nadie en ese momento y sólo hubo que lamentar daños materiales en la vivienda a causa del fuego y en la caja de escaleras provocados por el humo. Algunos agentes tuvieron que ser también atendidos in situ por inhalación de humo, aunque no requirieron de traslado al centro hospitalario.

Dos de los afectados fueron trasladados en estado menos grave al hospital comarcal Don Benito-Villanueva. También hubo que evacuar a varios animales domésticos.

Los bomberos han tenido que utilizar una autoescala para acceder a la vivienda:. _ / ESTRELLA DOMEQUE

En cuanto a los daños materiales, el salón es la estancia más afectada en el interior de esa vivienda en la que se inició el fuego, al parecer, provocado por un brasero.

Al lugar de los hechos se desplazaron, de forma inmediata, varias dotaciones del parque de bomberos de Don Benito-Villanueva y del de Castuera, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de Policía Local, una Unidad Medicalizada del SES, otra Unidad de Soporte Vital Básico y una ambulancia de Cruz Roja Extremadura.