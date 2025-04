Lester Fernández y su constante desafío a la lógica

«Tengo el 81% de discapacidad en mi cuerpo y no puedo caminar pero las personas como yo también podemos llegar lejos. Quiero demostrar que ... podemos tener sueños y superar retos. Que el no, no existe». Lester Fernández es un todoterreno que nunca se rinde y desafía constantemente a la lógica. Su historia es de las que nos acercan a los más vulnerables, a quienes arriesgan, lo intentan y se superan con proyectos brillantes para servir de ejemplo a aquellos que se ponen límites constantemente.

El cubano, afincado desde hace años en Rubí (Barcelona), se desplaza en silla de ruedas después de sufrir varios ictus, un atropello y necrosis en los huesos de su pierna izquierda debido a una infección tras una operación de tibia y peroné hace una década. «Mi vida es complicada, en el día a día tengo problemas, sufro a la hora de caminar -apenas unos 20 o 30 metros cuando usa muletas -pero quiero darle un hilo de esperanza a aquellos que me sigan», expone en una entrevista en la que no deja de tener la sonrisa dibujada en el rostro.

El deportista practica desde niño el ciclismo, deporte por el que siente un gran amor y que tuvo que abandonar durante un largo período de tiempo debido a sus enfermedades. Es su bombona de oxigeno en la vida, y sobre dos ruedas es donde es feliz. Las de su silla de ruedas, que le facilita la vida diaria, y las de su bicicleta, contruida a medida para hacer realidad el gran reto que llevó a cabo entre finales de abril y principios de mayo: la Titan Desert. Se trata de una de las pruebas de mountain bike más duras del planeta en las dunas del Sáhara (620 kilómetros y 7700 metros de desnivel acumulado a lo largo de seis etapas), y que este año se presentaba con uno de los recorridos más montañosos y con mayor altitud que se recuerdan.

Si ya es de locos acabar los más de 600 kilómetros de esta carrera, hacerlo con una sola pierna es una gesta con mayúsculas. Verle pedalear por la arena del desierto mientras sujeta la bicicleta con una mano y se apoya en otra muleta para mantenerse sobre el velocípedo es un auténtico ejercicio de equilibrio y fuerza de voluntad. Lester construyó su propia prótesis, que no existe en el mercado, para que le siriviera de apoyo en su duro trayecto. Un reto no solo de superación, sino también de fuerza mental, y en el que estuvo acompañado de Melcior Mauri Prat, exciclista que tocó el cielo en el año 91 cuando se impuso a Miguel Indurain en la Vuelta a España, y ganador de esta carrera extrema en 2007.

«Por un momento les dije a los componentes del equipo que no sabía si iba a poder terminar. Me caí varias veces, pero muy emocionado», explicó tras completar una carrera en la que pudo participar gracias a una beca de KH-7, que consiguió al presentar su proyecto Happy Wheels, con el que busca ayudar a las personas discapacitadas a través del deporte y del ciclismo. «Las barreras no son tan difíciles si tienes un sueño, ganas de lograrlo y lo deseas con todas tus fuerzas», escribió el cubano en sus redes respecto al reto que tenía por delante, y cuyo paso por dunas y cruces de ríos, reconoce, fueron sus principales temores: «Es un esfuerzo brutal».

El camino empezó meses atrás, cuando consiguió una plaza para entrenar rehabilitación en el Centro Pont Isidre Esteve. «Con ellos vi que mi mejoría era brutal, mejoraba y me sentía muy bien. Les comenté a los entrenadores que mi sueño era hacer la Titan Desert y me dijeron ¿Por qué no? Que, si era mi sueño, con trabajo podría conseguirlo. Y desde entonces, no he parado. Me ayuda también entrenar en el equipo de Waterpolo Ability del Club Natació Barcelona con el fisioterapeuta Rafa Nadal, con el que hago ejercicios de robótica en su clínica Healthsystem».

En los últimos tiempos han sido varios los deportistas que han querido reivindicarse a través de estas carreras llena de héroes y servir de ejemplo a muchos otros con el mantra de que con actitud se pueden hacer muchas cosas. «Que nadie te diga que no puedes lograr lo que deseas; primero inténtalo y luego ya te darás cuenta de si puedes o no hacer una cosa. Quizás no llegues a un objetivo pero luchas y nadie podrá decirte nada», destacó en una entrevista Àlex Roca, autor de 'El límite te lo pones tú', y atleta con un 76% de discapacidad que continúa por la vida completando desafíos que ni siquiera la parálisis cerebral que padece le hacen detenerse.