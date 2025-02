Le han dicho muchas veces que no puede hacer un montón de cosas pero Alex Roca Campillo (Barcelona, 1991) se resiste a hacer caso a ... nadie que le niegue un sueño y continúa por la vida completando desafíos que ni siquiera la parálisis cerebral que sufre desde que a los seis meses de edad sufriera una encefalitis viral herpética le hacen detenerse. Los médicos no daban un duro por él, morirse o quedarse en estado vegetativo eran las dos opciones que le daban, y ahora deben estar alucinando viendo cómo a sus 32 años completó su primer maratón, la de Barcelona, en el mes de marzo.

El atleta catalán, que se ha convertido en referente e inspiración para miles de personas, tiene un 76% de discapacidad física y se comunica a través de la lengua de signos. No se conoce en el mundo a nadie que haya realizado la distancia reina de las disciplinas atléticas bajo estas condiciones especiales. Su esposa Mari Carmen Maza, con la que se casó el verano pasado, es su voz y le hace de intérprete en la vida. «La base de todo está en nuestra mente; lo importante en sí es confiar en uno mismo y luchar. Con actitud se pueden hacer muchas cosas; quizás no llegues a un objetivo pero luchas y nadie podrá decirte nada», indica en una de sus charlas motivacionales.

Completar los 42.195 metros de la ciudad condal en menos de seis horas (5h50'51) era solo uno de los muchos objetivos que se marca el autor de 'El límite te lo pones tú' (Ed.Grijalbo). Un mantra al que se mantiene fiel y cuya frase inspiracional se repite durante todos sus días. «En mi vida me he encontrado con muchas barreras y las he saltado como he podido y con mucho esfuerzo», señala en el libro en el que no solo nos invita a ponernos retos y alcanzarlos, también nos educa sobre cómo ha hecho de su vida un ejemplo. «Si me dices que no puedo, lucharé, me superaré y lo conseguiré», apunta en su biografía este deportista que da conferencias en colegios, institutos y universidades para convertir los prejuicios en esperanza y que se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales con 468.000 seguidores: «Que nadie te diga que no puedes lograr lo que deseas; primero inténtalo y luego ya te darás cuenta de si puedes o no hacer una cosa».

Ampliar Alex Roca, tras completar la Maratón de Barcelona, junto a su mujer, Mari Carmen Maza. R.C.

Con anterioridad a su mayúscula heroicidad, el catalán ya había terminado más de 60 carreras de 5 y 10 kilómetros con un calzado y plantillas especiales para él debido a la curvatura de uno de sus pies, seis triatlones, otras tantas medias maratones y una Titan Desert en un tándem adaptado, una de las pruebas de mountain bike más duras del planeta en las dunas del Sáhara. «Espero que todas las personas que estén tristes o creen que no pueden, vean mi historia y se animen a seguir adelante. Aunque tengamos limitaciones o miedos, debemos intentar lograrlo. A mí me han dicho muchas vececes que no puedo; lograr completar este maratón me hace sentir orgulloso y muy capaz», expuso el atleta, a través de Maza, hace unos días en el programa 'La Resistencia'. Otro sueño hecho realidad para Roca, que realizó como buen admirador culé el saque de honor en el clásico que jugaron la semana pasada en el Camp Nou Barcelona y Real Madrid en la Copa del Rey, y que destaca que detrás de sus logros hay muchos meses de sacrificio, esfuerzo y entrenamiento.

NO TE RINDAS, ese es el único secreto para LOGRARLO 🤘🐗💥❗ pic.twitter.com/0Bkq5vINhs — Valentí Sanjuan (@valentisanjuan) March 27, 2023

«Las metas son más asequibles si vas junto a gente que te acompañe en el camino. Sin la gente que está a mi lado y me apoya todo esto no sería posible», explica Roca, que cuenta con un equipo para los eventos deportivos formado por doce personas entre familiares, amigos y su entrenador personal. Su infancia, cuenta, transcurrió entre dos mundos. El de su familia donde le apreciaban y el colegio, donde era uno más; y el de la calle, donde todo el mundo le miraba, le decían lo pobrecito que era y él no entendía el porqué. «De pequeñito me quería esconder de las personas que se reían de mí, ahora corro con el color amarillo fluorescente para que se me vea bien, y enseñar al mundo que todos, si queremos podemos intentarlo; tenemos que soñar a lo grande aunque tengamos limitaciones. Animo a que la gente no crea en los imposibles, al menos que lo intente», reflexiona el atleta sin límites, imagen de Nike y embajador de la Fundación Futbol Club Barcelona.

Ampliar Alex Roca Campillo realiza el saque de honor en la vuelta de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. EP

El atleta, que imparte muchas conferencias en grandes empresas que luchan por la inclusión, afirma que sus retos también los establece para visibilidar y concienciar a que los grandes actores sociales tomen conciencia de lo que hace falta mejorar como sociedad. «Cada vez más se reconoce y se entiende que las personas con discapacidad quieren y tienen voz propia para decidir sobre sus vidas. Pero aún falta mucho por avanzar cuando hay que pasar de la teoría a la práctica», analiza.