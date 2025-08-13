El Badajoz hará una ampliación de capital por compensación de créditos

La travesía no se detiene en el Nuevo Vivero ni en el Badajoz, que en mitad de la pretemporada y a algo menos de un ... mes para el inicio de la competición liguera hace lo posible para encauzar varios escollos institucionales de la mejor forma posible en un curso con numerosos frentes abiertos. Uno de esos pasos que ha dado la entidad ha sido convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 12 de septiembre a las 11.00 horas, donde destaca sobre todo el segundo punto del orden del día: «Reducción de capital social y simultáneo aumento de capital, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes». Esto quiere decir que, tras varios meses de espera desde la llegada de Lanuspe donde se prometió una ampliación de capital, al fin llegará a los despachos de la entidad pacense, aunque no de la forma esperada.

Se trata en términos jurídicos y legales de una 'operación acordeón', es decir, reducir capital social para una posterior ampliación por compensación de créditos. Esto significa que, tal y como se refleja en la propia convocatoria, el valor nominal de cada una de las acciones se reducirá a diez céntimos, siendo su valor actual de 120 euros. En definitiva, se aumenta el capital porque se amplía el número de las acciones, si bien el valor nominal de las mismas, esto es 1.730.718,90, no se desembolsarán en la cuenta del club para la suscripción de estas, sino que serán suscritas a cambio de la renuncia a ese importe por parte de acreedores del club. Este movimiento permite al club reducir su deuda.

Presumiblemente, este movimiento societario tiene como finalidad evitar que el club se vea inmerso en causa legal de disolución, figura jurídica que permitiría a acreedores reclamar las deudas a los administradores de la sociedad e incluso solicitar al juzgado la disolución del club. No obstante, el club deberá dar las explicaciones oportunas.

Además, cabe recordar que además de este frente institucional, el club también debe resolver la deuda de unos 5.000 euros con Ander Montori que ya publicó la AFE a principios del mes de julio. No hay fecha para saldar dicha deuda, pero la entidad deberá hacerlo antes del 5 de septiembre para poder inscribir a sus jugadores antes del inicio de la competición. A ello también hay que sumarle los pagos de la compraventa de acciones a Joaquín Parra cifrado en 350.000 euros de septiembre de 2024 que muy probablemente se solape con el de septiembre de este año con la misma cantidad, haciendo un total de 700.000 euros.

En cuanto a lo deportivo, los chicos de Juan Marrero siguen con el transcurso habitual de la pretemporada, donde en el día de hoy visitarán al Atlético Pueblonuevo a las 20.15 en lo que será su cuarto duelo amistoso. Los blanquinegros ya saben que comenzarán la temporada 25/26 el fin de semana del 7 de septiembre recibiendo al Azuaga en el Nuevo Vivero.