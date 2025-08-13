HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa
Javier Peña y Luis Oliver Sierra en el Nuevo Vivero. HOY
Tercera RFEF

El Badajoz hará una ampliación de capital por compensación de créditos

La entidad buscará equilibrar su capital social y el patrimonio neto en la Junta Extraordinaria del próximo 12 de septiembre

Daniel Soleto

Badajoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:57

La travesía no se detiene en el Nuevo Vivero ni en el Badajoz, que en mitad de la pretemporada y a algo menos de un ... mes para el inicio de la competición liguera hace lo posible para encauzar varios escollos institucionales de la mejor forma posible en un curso con numerosos frentes abiertos. Uno de esos pasos que ha dado la entidad ha sido convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 12 de septiembre a las 11.00 horas, donde destaca sobre todo el segundo punto del orden del día: «Reducción de capital social y simultáneo aumento de capital, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes». Esto quiere decir que, tras varios meses de espera desde la llegada de Lanuspe donde se prometió una ampliación de capital, al fin llegará a los despachos de la entidad pacense, aunque no de la forma esperada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  5. 5 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  6. 6 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  7. 7 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  8. 8 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  9. 9 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  10. 10 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz hará una ampliación de capital por compensación de créditos

El Badajoz hará una ampliación de capital por compensación de créditos