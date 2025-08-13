Paco Ortega deja de ser entrenador del juvenil blanquinegro

D. S. Badajoz Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:54 Comenta Compartir

Tras la destitución de Macarro como técnico del Juvenil del Badajoz a pesar de la consecución del ascenso a División de Honor, la entidad anunció la llegada de Paco Ortega como capitán del barco para temporada 25/26 en una categoría tan exigente.

Apenas 50 días después, el club ha anunciado que el recién nombrado entrenador renuncia a su cargo por motivos personales. Se detalla que «el cuerpo técnico actual asumirá la dirección del equipo», aunque no se sabe si esto se trata de una decisión temporal hasta encontrar un sustituto o es algo definitivo.

El ya extécnico también ha acompañado este anuncio con una carta de despedida donde detalla que «ha sido una decisión muy difícil». A pesar de encarar esta etapa con una gran pasión y con mucha entrega, «razones personales» que requieren de toda su atención le han llevado a tomar esta decisión. Agradece al club por la confianza depositada en él, además de a su cuerpo técnico y a sus jugadores durante estas semanas.

A falta de un mes para el inicio de la competición, el club se vuelve a ver inmerso en un episodio algo desagradable e inesperado que trastoca por completo la pretemporada del equipo, con numerosos duelos amistosos por delante. El conjunto blanquinegro recibirá en la primera jornada de liga al Atlético de Madrid