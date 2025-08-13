HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa
Paco Ortega y Luis Oliver. J. V. Arnelas
Tercera RFEF

Paco Ortega deja de ser entrenador del juvenil blanquinegro

El ya extécnico ha expresado en una carta de despedida que deja su puesto por razones personales

D. S.

Badajoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:54

Tras la destitución de Macarro como técnico del Juvenil del Badajoz a pesar de la consecución del ascenso a División de Honor, la entidad anunció la llegada de Paco Ortega como capitán del barco para temporada 25/26 en una categoría tan exigente.

Apenas 50 días después, el club ha anunciado que el recién nombrado entrenador renuncia a su cargo por motivos personales. Se detalla que «el cuerpo técnico actual asumirá la dirección del equipo», aunque no se sabe si esto se trata de una decisión temporal hasta encontrar un sustituto o es algo definitivo.

El ya extécnico también ha acompañado este anuncio con una carta de despedida donde detalla que «ha sido una decisión muy difícil». A pesar de encarar esta etapa con una gran pasión y con mucha entrega, «razones personales» que requieren de toda su atención le han llevado a tomar esta decisión. Agradece al club por la confianza depositada en él, además de a su cuerpo técnico y a sus jugadores durante estas semanas.

A falta de un mes para el inicio de la competición, el club se vuelve a ver inmerso en un episodio algo desagradable e inesperado que trastoca por completo la pretemporada del equipo, con numerosos duelos amistosos por delante. El conjunto blanquinegro recibirá en la primera jornada de liga al Atlético de Madrid

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  5. 5 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  6. 6 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  7. 7 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  8. 8 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  9. 9 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  10. 10 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paco Ortega deja de ser entrenador del juvenil blanquinegro

Paco Ortega deja de ser entrenador del juvenil blanquinegro