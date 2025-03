Miguel Núñez: «El Badajoz me ha dado más de lo que yo le puedo devolver»

Manuel García Badajoz Sábado, 26 de agosto 2023, 13:36 Comenta Compartir

A principios de verano, Miguel Núñez se reunió con Gudi y Guzmán Casaseca. El futbolista de Siruela quería cumplir el sueño de redebutar en Segunda ... División tras el ascenso con el Eldense, consciente de que a sus 36 años era, quizás, su último barco para el fútbol profesional. En caso de que no fuera factible y tuviera que buscarse una salida, ambas partes se comprometieron para que su llegada fuera efectiva antes del cierre del mercado. El centrocampista extremeño no escucharía más ofertas (tenía suculentas propuestas de Primera RFEF) y el Badajoz le guardaría esa ficha senior hasta el final, «no nos importaba esperar. Siempre nos ha transmitido que su primera idea era estar con nosotros», comenta el director deportivo blanquinegro. Han sido semanas de tira y afloja con el club alicantino, que no contaba con él pese a que su técnico, Fernando Estévez, un viejo conocido del Nuevo Vivero, trató de mantenerlo en la plantilla. Incluso sus compañeros le votaron como capitán para esta temporada.

Toda vez que se esfumaba cualquier posibilidad al quedarse sin dorsal, fue el momento de negociar una desvinculación que no ha sido sencilla. «Los últimos días no han sido fáciles ni para mí ni mi familia por la incertidumbre. Aunque estaba casi cerrado volver a Badajoz, siempre queda la duda de que se alargue y se complique al final». Noticias Relacionadas Segunda RFEF Núñez, el capitán fulminado que puso de acuerdo a toda la afición del Badajoz Segunda RFEF Pablo Gálvez, el joven aspirante para la punta de lanza Pese a contar con mucho cartel y pretendientes decide bajar dos escalones para estar con los extremeños en Segunda RFEF, «porque es un club especial, para mí la categoría se mide de otra forma. Es de Primera, por historia, estadio, afición y por sus profesionales. Me permite disfrutar del fútbol en el sitio que quiero y conseguir metas deportivas». Desde que saltó a la palestra su nombre como opción para reforzar el eje de la zaga y el pivote, la afición inundó las redes con mensajes. «No merezco tanto cariño de la gente, el Badajoz me ha dado mucho más de lo que yo voy a poder devolverle, el cariño es inmenso; lo voy a dar todo para ayudar a llevar al Badajoz donde se merece». Le tocó vivir una situación institucional convulsa en su primera etapa, pero sostiene que «lo que veo de la propiedad me ilusiona y estoy contento por que todo esté cambiando». Llega en óptima forma tras realizar la pretemporada en Elda y respecto a si portará el brazalete, como ocurrió en la 2021/22, asegura que lo desconoce, pero que es secundario, «no va a ser diferente mi actitud y trabajo». Sobre sus sensaciones con vistas al debut, resalta que «estoy nervioso, con más cosquillas de volver a jugar que la primera vez que estuve aquí, pero eso es bonito, trataré de disfrutarlo lo máximo». Adán Gurdiel tiene roto el ligamento cruzado anterior Se confirman los peores pronósticos sobre la lesión de Adán Gurdiel, que tuvo un percance en el entrenamiento del pasado miércoles. El lateral diestro del Badajoz sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y dice adiós a prácticamente toda la temporada. Será intervenido en los próximos días. La dirección deportiva está estudiando si va al mercado en busca de un relevo para una posición que se queda solo con Fidel Ibáñez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión