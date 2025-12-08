La remontada de Fran Beltrán

El Mérida jamás se pronunció al respecto, pero el propio Mérida y Fran Beltrán sabían que tras las debacles de Zamora, Unionistas y ... Navalcarnero las miradas se concentraban en el futuro del técnico, por entonces en la cuerda floja. No era el único culpable del mal arranque del equipo y la imagen a domicilio, pero sí el máximo responsable. Que si el bajón de rendimiento lejos del Romano, que si la poquísima aportación de los suplentes por entonces indiscutibles, que si los disparos infantiles en el pie… Dos meses después de tocar fondo en Salamanca, el equipo ha saltado de la penúltima plaza a la sexta, con los mismos puntos que el quinto y a tres del segundo tras ocho jornadas sin conocer la derrota.

Y lo más llamativo no son los resultados de esas ocho jornadas, sino la imagen del equipo en gran parte de ellas: a veces adaptándose a lo que le requería el partido, a veces desplegando un gran fútbol. Y aunque el técnico alicantino no es el único culpable del despertar del equipo, sí es el máximo responsable. Ha parado la sangría de goles en contra, ha revalorizado aún más a Álvaro García, ha encontrado la mejor versión de varios jugadores y ha sumado a la causa a cinco futbolistas que en las primeras jornadas jugaron entre poco y nada. Lo de este Mérida ya no es una dinámica sino un estado: el equipo tiene fútbol para estar mucho más cerca del quinto que del decimosexto.

Admitiendo su parte de culpa, exteriorizando su autocrítica, comprendiendo la situación y los destinos del fútbol… Fran Beltrán apretó los dientes y continúo abriendo el Romano aún casi de madrugada. Y los frutos los está recogiendo estas últimas semanas. La afición que pedía su cabeza no paró de aplaudirle y reconocerle tras la victoria del domingo ante el Ourense. Los últimos cinco minutos del partido de Fran Beltrán fueron de cortometraje: pidiendo la presión de la tribuna cuando Camacho Garrote fue al monitor a revisar el penalti sobre Capi, esprintando la banda como uno más para tirarse encima de Álvaro García y terminando el partido trotando por el césped agradeciendo el apoyo de las dos gradas, que le devolvieron las loas.

«Lo he pasado mal», reconoció minutos después. «Pero es que estaba muy contento. Siempre que hay un penalti, la situación es tensa. Porque, por un lado, estás contento porque sabes que es una gran oportunidad, pero por el otro hay que meterlo y manejar esos momentos. Hay gestos, en ese sentido, que me los tengo que ahorrar y me disculpo. Pero al final lo que queremos es meter presión, porque veníamos de unas semanas muy difíciles».

Ampliar Fran Beltrán corriendo por el césped del Roano tras el pitido final del duelo del domingo Mérida AD

Y a pesar de esa dificultad (sanciones, lesiones, interpretaciones arbitrales), el equipo de Fran Beltrán vive el mejor momento del club en Primera Federación: por arranque y por jornadas invicto. «Es fruto del trabajo que hacemos en el día a día. Pero hay que ser conscientes, cuando empecemos a entrenar, que los partidos no se ganan por pura inercia. Que ayuda la inercia que llevamos últimamente, pero que hay que dar todo. Aquí no hay zona tranquila. Una mala dinámica te lleva a luchar por la salvación y una buena a luchar por el quinto puesto». El Mérida va a terminar el año luchando por el playoff.