Fran Beltrán abrazando a Benny Dibrani tras la victoria del pasado domingo. MÉRIDA AD
Primera RFEF

La remontada de Fran Beltrán

El técnico del Mérida, en el alambre hace dos meses, se ha metido en el bolsillo a la grada del Romano, que lo despidió el domingo entre aplausos

R. P.

Mérida

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:03

Comenta

El Mérida jamás se pronunció al respecto, pero el propio Mérida y Fran Beltrán sabían que tras las debacles de Zamora, Unionistas y ... Navalcarnero las miradas se concentraban en el futuro del técnico, por entonces en la cuerda floja. No era el único culpable del mal arranque del equipo y la imagen a domicilio, pero sí el máximo responsable. Que si el bajón de rendimiento lejos del Romano, que si la poquísima aportación de los suplentes por entonces indiscutibles, que si los disparos infantiles en el pie… Dos meses después de tocar fondo en Salamanca, el equipo ha saltado de la penúltima plaza a la sexta, con los mismos puntos que el quinto y a tres del segundo tras ocho jornadas sin conocer la derrota.

